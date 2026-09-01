Richard Ríos tiene 4 ofertas para dejar Benfica el último día del mercado de fichajes

Las últimas horas del mercado de fichajes tendrán a Richard Ríos como uno de los protagonistas de la fecha. Tiene 4 ofertas.

Menos de 24 horas para que cierre el mercado de fichajes europeo en buena parte de las grandes divisiones del viejo continente. El colombiano Richard Ríos cuenta con cuatro propuestas para abandonar la capital de Portugal tras sus primeros meses en el conjunto de las Águilas.

Según informó Felipe Sierra, Richard Ríos en este momento cuenta con propuestas tanto árabes sauditas como de Turquía e Inglaterra. Al-Ittihad, Besiktas, Hull City de Inglaterra e igualmente Roma se encuentran a la espera de lo que decida el volante cafetero. Con cada uno de estos clubes, la situación es más que distinta.

Las propuestas de tanto ingleses como italianos no satisfacen las necesidades económicas de un Benfica que de momento les cierra la puerta. Diferente es el escenario cuando hablamos del gigante de Arabia Saudita, quien ya tiene un acuerdo con Benfica, pero no logra alcanzarlo de momento con Richard Ríos, según la información publicada.

Por último, aparece el gigante de Turquía. Este, en cambio, sí contaría con el beneplácito de Richard Ríos para abandonar el conjunto portugués al hablar de las próximas horas. El acuerdo con los lisboetas no se encuentra cerrado mientras todas las partes involucradas buscan una solución para darle al cafetero el mejor de los destinos posibles durante la próxima temporada de su carrera.

Todo apunta a una salida del Benfica para Richard Ríos: GETTY

De momento, el paso de Richard Ríos por Benfica ha tenido buenos como negativos momentos. Su inicio con José Mourinho fue prometedor, pero lentamente se fue cayendo a lo largo de un semestre por fuera de los puestos de clasificación de Europa. A la espera de lo que ocurra en las próximas horas, el colombiano tiene diferentes pretendientes a lo largo de todo el viejo continente.

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Más colombianos que podrían cambiar de equipo en estas horas

La llegada de Daniel Muñoz al Nottingham Forest es un hecho en todos los sentidos. Pero ni mucho menos es el único colombiano que podría cambiar de camiseta en este final del mercado europeo. Al Brighton de la Premier League le busca destino en España a Matías Orozco tras llegar al viejo continente. Se destacan igualmente por estas horas las gestiones de Atalanta con Juventus para intentar el posible préstamo del lateral izquierdo Juan Cabal.

Desde Francia, el Lille de Davide Ancelotti puja con fuerza para intentar quedarse con los servicios de Yaser Asprilla. Así se espera que culmine la jornada para la mayoría de los futbolistas colombianos que podrían cambiar de equipo. De momento no existen grandes informaciones que aseguren cambios con James Rodríguez en las principales ligas europeas hasta la medianoche de este martes.

Datos claves

Richard Ríos evalúa cuatro ofertas para salir de Benfica antes del cierre del mercado.

evalúa cuatro ofertas para salir de antes del cierre del mercado. El mediocampista Richard Ríos cuenta con propuesta aprobada de Arabia Saudita y sondeos de Turquía .

cuenta con propuesta aprobada de y sondeos de . Futbolistas como Daniel Muñoz y Yaser Asprilla definen sus traspasos en Europa.