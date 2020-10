Osorio no se mueve de Atl. Nacional: "No he considerado en renunciar"

La reciente derrota de Atlético Nacional en la Liga colombiana contra el último de la clasificación generó todo tipo de rumores tras la caída. En las últimas horas, se empezó a especular con la posible salida de Juan Carlos Osorio por los irregulares resultados del equipo post pandemia.

Pues bien, el DT de Atlético Nacional se citó temprano con los medios de comunicación y de una vez aclaró que no se mueve del banquillo del equipo Verdolaga, por ahora: "No he considerado renunciar, ni he puesto mi cargo a disposición. Primero no lo he considerado y segundo si no lo he considerado no tengo nada que decir", aseguró.

De esta manera, desmintió la información que surgió tras la derrota con Patriotas que había presentado su carta de renuncia a Atlético Nacional. Sin embargo, le preguntaron si se veía dirigiendo al equipo en 2021 y prefirió no hablar del futuro y si hablar del presente. Así zanjó el tema de su continuidad.

Rueda de presa completa del profesor Juan Carlos Osorio en la previa del duelo Atlético Nacional vs. River Plate de Uruguay por la Copa Sudamericana:

Lee También