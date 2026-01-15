Argentina se quedaría sin cupo directo al Mundial 2030 y Colombia sería uno de los responsables

La FIFA sigue con la premisa de hacer cosas sin precedentes en la historia de los Mundiales y para la edición de la Copa del Mundo 2030 decidió tener seis sedes. Esto, en principio, le daría un cupo directo a España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. Sin embargo, esto podría cambiar para las selecciones sudamericanas, y Colombia sería uno de los responsables

¡A los hechos! Con el objetivo de conmemorar los 100 años del primer Mundial (Uruguay 1930), la FIFA le dio la posibilidad a Argentina, Uruguay y Paraguay de ser sede de su primer partido de fase de grupos. Entonces, ¿esto quiere decir que no jugarán las Eliminatorias Sudamericanas?

El periodista colombiano Carlos Antonio Vélez, del canal Win Sports, reveló que los dirigentes de la Conmebol se reunieron en Lima por la final de la Copa Libertadores 2025 y se habló del tema de que tres selecciones sudamericanas ya estuvieran clasificadas al Mundial 2030. Ya se filtró cuál es la posición de la mayoría.

Argentina no iría directo al Mundial 2030 por Colombia y compañía

Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. (Foto: Getty Images)

“La mayoría (de dirigentes) cree que hay que jugar, cualquiera sea el número, una eliminatoria igual. Que nadie puede llegar con ventaja y que no se puede poner a la misma altura o en la misma situación España, Portugal y Marruecos que Argentina, Paraguay y Uruguay porque allá en Europa se va a jugar el Mundial. Aquí se va a hacer una remembranza, un recuerdo, homenaje a los 100 años de la Copa del Mundo (…) Pero inicialmente, como está diseñado el Mundial, por un partido de local de esos equipos, pues no habría razón de igualarlos a España, Marruecos y Portugal, que van a tener el grueso del Mundial. Ellos sí tendrían casilla directa, estos no. Es la tesis de la mayoría de los de la Conmebol“, reveló Vélez.

Néstor Lorenzo levantó la voz en contra de Argentina, Uruguay y Paraguay

Justo antes de que Carlos Antonio Vélez dijera que Argentina, Uruguay y Paraguay podrían perder el cupo directo al Mundial 2030 por la posición que tienen confederaciones como la colombiana, Néstor Lorenzo levantó la voz de protesta. “Un partido en una sede no justifica clasificar automáticamente a una selección al Mundial. Me gusta más cuando el torneo se realiza en un solo país. Esto responde más a reconocimientos simbólicos que a criterios deportivos”, dijo el DT de la Selección Colombia.

