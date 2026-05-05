Tras la victoria de Barcelona SC ante Boca Juniors: así quedó la tabla de posiciones del grupo

Gran victoria de Barcelona SC, ante Boca Juniors, y vuelve la ilusión en la Copa Libertadores.

Barcelona SC encontró un segundo aire en la Copa Libertadores después de vencer a Boca Juniors en un partido muy peleado. Los amarillos sumaron su primera victoria en la Copa y sus primeros 3 puntos. Además, se vuelven a meter en la pelea por aquel cupo a la Copa Sudamericana.

Un gol de ‘Tito’ Villalba sirvió para que Barcelona SC le pegue a Boca Juniors en la Copa Libertadores. Los amarillos se quedaron con uno menos, después de que Milton Céliz se fuera expulsado, cuando antes le habían sacado roja a Ascacibar justamente por patear a Céliz.

La tabla de posiciones del grupo D

Tras esta gran victoria de Barcelona SC, así quedó la tabla de posiciones:

Club PJ V E D GF GC DG Pts U. Católica 3 2 0 1 5 4 1 6 Boca Juniors 3 2 0 2 5 3 2 6 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 1 6 Barcelona SC 3 1 0 3 2 6 -4 3

Ahora con esta victoria, Barcelona SC tendrá que estar muy atento al partido que jueguen Universidad Católica contra Cruzeiro en Chile. Un empate en ese encuentro, le vendría de la mejor manera a los amarillos para seguir luchando por el sueño de los octavos en la Copa Libertadores.

¿Cuándo volverá a jugar Barcelona SC en la Copa Libertadores?

Barcelona SC tendrá una semana de descanso en la Copa Libertadores y luego volverá a las canchas para jugar contra Universidad Católica. Así se jugará la fecha 5 de la Copa:

Universidad Católica vs Barcelona SC (21/05)

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Boca vs Cruzeiro (19/05)