La CONMEBOL ya le puso la primera sanción oficial al DIM, mientras duran las investigaciones del caso.

Este miércoles 13 de mayo de 2026 se reveló la primera sanción que la CONMEBOL le puso al Independiente Medellín por el escándalo en el partido contra Flamengo. El encuentro fue suspendido y el equipo brasileño obtendría los 3 puntos en el escritorio.

Ahora se confirma que la primera sanción de la CONMEBOL al DIM es que no podrá recibir público o llevar público a sus partidos de local o visitante en la Copa Libertadores durante los próximos 60 días, esto podría llegar a extenderse por 90 días.

Es decir, si el DIM sigue jugando algún torneo internacional en los próximos dos meses el club tendrá que hacerlo sin aficionados. Además, tanto el ‘Poderoso’ como el equipo brasileño pueden presentar hasta el próximo 19 de mayo sus alegatos para evitar un castigo.

DIM pasa momentos muy delicados, puesto que, la hinchada está furiosa con los jugadores y también se ha revelado que el club podría entrar en un proceso de venta. Todo en medio de las polémicas dirigenciales que llevaron a la protesta en el partido contra Flamengo.

HUBO INVASIÓN DE LOS HINCHAS DE DIM EN EL PARTIDO VS. FLAMENGO. MOMENTO CRÍTICO DE LA HINCHADA CON EL EQUIPO.



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Ahora mismo el DIM se ubica en la tercera posición de su grupo, el club estaría clasificando a Copa Sudamericana, aunque aún tiene una pequeña chance de meterse a los 8vos de Copa Libertadores, siempre y cuando llegue a los primeros lugares.

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¿Cuándo vuelve a jugar el DIM por la Copa Libertadores?

El DIM volverá a jugar en la Copa Libertadores el próximo 20 de mayo cuando visite al Cusco en Perú. Un partido absolutamente determinante para, al menos, asegurar el cupo a la Copa Sudamericana.

La tabla de posiciones del grupo del DIM

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de DIM en la Copa Libertadores:

Encuesta¿Es justa la primera sanción al DIM? ¿Es justa la primera sanción al DIM? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Independiente Medellín recibió una sanción de 60 a 90 días sin público en Libertadores.

recibió una sanción de sin público en Libertadores. Flamengo obtendría los 3 puntos del partido suspendido por decisión de la CONMEBOL.

obtendría los del partido suspendido por decisión de la CONMEBOL. El club tiene plazo hasta el 19 de mayo para presentar alegatos de defensa.