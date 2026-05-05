“Te tienen secuestrado Barce…”: el durísimo reclamo de la hinchada de Barcelona SC durante el partido con Boca

No se vio en TV, pero así fue el duro reclamo de la hinchada de Barcelona SC contra la directiva del club, durante el partido contra Boca.

La hinchada de Barcelona SC protagonizó un polémico mensaje contra la directiva en medio del partido contra Boca Juniors. Los hinchas vienen muy molesto por la administración del club en los últimos años y ahora reclaman por elecciones.

Con varias pancartas y explosivos, la ‘Sur Oscura’, la barra brava de Barcelona SC, reclamó por la administración del club. El equipo viene en un mal momento en Copa Libertadores y en LigaPro, y desde la temporada 2025, en su año de centenario, hay críticas.

Ahora se pudo ver en el área donde se ubican los aficionados de la Sur Oscura, que los hinchas reclamaron por cómo está el equipo. Se pudieron leer mensajes como: “Te tienen secuestrado Barcelona”. “Elecciones” y otros que decían “Fuera Álvarez”.

En un momento, la voz del estadio tuvo que pedir que se dejen de usar explosivos en la barra, porque esto es una sanción para el club amarillo. El ambiente entre aficionados, jugadores y también dirigencia es cada vez más tenso.

Los mensajes de los hinchas. (Foto: @sbasantes92)

No es el primer gran reclamo de la hinchada de Barcelona SC y se espera que no sea el último. Los próximos partidos por LigaPro y Copa Ecuador pueden dinamitar la realidad en la que ahora está metido el equipo.

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Barcelona SC puede ser eliminado de todo torneo CONMEBOL

Esta semana puede terminar para Barcelona SC con eliminación en todos los torneos continentales. El equipo no ha ganado un solo partido en la fase de grupos de la Libertadores y si esto no cambia no podrá ni clasificar a Copa Sudamericana.

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