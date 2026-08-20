Así quedaron las llaves de los 4tos de final de la Copa Sudamericana

Todavía falta lo que pase entre River y Santa Fe, pero así ya están los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Este jueves 20 de agosto de 2026 se definieron ya 3 de las 4 llaves de la Copa Sudamericana para los cuartos de final. Solo resta saber lo que pase entre Santa Fe y River Plate que jugarán la vuelta de su llave en la siguiente semana, la ida fue 0 a 0.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Así quedaron las llaves de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, tras los últimos partidos de los 8vos de final:

Sao Paulo vs Boca Juniors

Vasco Da Gama vs Santa Fe o River Plate

Atlético Mineiro vs Santos

Montevideo City Torque vs Cienciano

La llave de Santa Fe contra River Plate fue aplazada una semana por el terremoto que golpeó a Colombia a inicios de la semana anterior. Por lo cual, la vuelta se tendrá que jugar la siguiente semana en Argentina, donde los ‘Millonarios’ son candidatos a avanzar.

El camino a la final de la Copa Sudamericana. (Foto: @Sudamericana)

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Al igual que en la Copa Libertadores, los 4tos de final de la Copa Sudamericana están planificados para jugarse entre las dos primeras semanas de septiembre. La ida la semana del 8 y la vuelta se jugaría en la semana del 15 de septiembre. El torneo cuenta con 6 campeones de Libertadores.

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En síntesis: