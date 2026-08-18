¡Análisis sin filtro tras el estreno! La primera crítica del 'Pollo' Vignolo a Enner Valencia por su nivel en el debut con Boca Juniors. ¡Entérate qué dijo!

El nuevo delantero ‘9’ de Boca Juniors ya debutó. Enner Valencia se estrenó con el equipo ‘Xeneize’, y a pesar de que el partido estaba servido para que marcara su primer gol oficial, no tuvo un buen nivel ante Recoleta FC en la Copa Sudamericana. ¡Llegó la primera crítica del famoso relator Sebastián ‘Pollo’ Vignolo!

“No sintoniza todavía. ¿Es el primer partido de Valencia después del Mundial que quedó afuera Ecuador?”, empezó diciendo ‘El Pollo’ Vignolo y tras el sí de Diego Monroig siguió la crítica: “¡Se nota, eh! Pero va andar bien, tiene categoría”. ¿Ahí paró todo? ¡No!

Boca Juniors le ganaba 4-0 a Recoleta FC por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y Enner Valencia quedó solo frente al arquero Nelson Ferreira. Era un penal en movimiento y el delantero ecuatoriano, en lugar de rematar al arco, dio un pase al costado y se perdió la opción de gol. La primera crítica de Sebastián Vignolo iba tener una complemento final.

La primera crítica del ‘Pollo’ Vignolo a Enner Valencia por debut con Boca

Valencia tras su debut en Boca. (Foto: Getty Images)

“Deberá sintonizar, afinar. Aquí, decía Gustavo (Lopéz) tiene que jugar para que meta el gol de Valencia, el que no pudo jugar fue Valencia para marcar su gol. Iguale es bueno, pero Boca le va a poder dar tiempo“, concluyó Sebastián ‘Pollo’ Vignolo durante la victoria del equipo ‘Xeneize’ contra Recoleta FC en Copa Sudamericana 2026.

La revancha para Enner Valencia en Boca Juniors llegaría en este partido

¡Sería en un clásico del fútbol argentino! Luego de clasificar a cuartos de final de la Copa Sudamericana, Boca Juniors volverá a jugar el domingo 23 de agosto a las 8:30 ET (21:30 ARG) contra Racing de Avellaneda por la fecha 6 de la Liga Argentina. Valencia tendrá la oportunidad de revancha…

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