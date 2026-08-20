El mejor jugador de la historia del fútbol, según Carles Puyol: “Un ejemplo para todos”

¡Elogio total de una leyenda! El mejor jugador de la historia según Carles Puyol: “Un ejemplo para todos”. ¿A quién eligió?

Una voz más que autorizada… LaLiga decidió acudir a una de sus grandes leyendas como lo es Carles Puyol para empezar a palpitar una nueva temporada, y en una conferencia de prensa con diferentes medios, eligió al mejor jugador de la historia del fútbol. “Un ejemplo para todos”, dijo…

Nacido, futbolísticamente hablando, en la famosa ‘Masia’ del FC Barcelona, Puyol se retiró solo jugando para el Barça después de ganar 21 títulos. Con la Selección de España ganó la Eurocopa 2008 y el Mundial 2010, así que fue inevitable que hablara de lo que pasó en la Copa Mundial FIFA 2026.

Las declaraciones de Carles Puyol dieron y mucho de qué hablar. El exdefensor no solo hizo una predicción sobre lo que pasará con España después de ganarle a la Selección Argentina la final del Mundial 2026, también habló de Lionel Messi y eligió al mejor jugador de la historia del fútbol.

Carles Puyol eligió al mejor jugador de la historia: “Un ejemplo para todos”

Carles Puyol ganó el Mundial 2010. (Foto: Getty Images)

Luego de afirmar que “si Argentina llegó a la final, fue gracias a Messi, porque el equipo no fue muy regular. Pero en los últimos 30 minutos de cada partido, Leo cogía la responsabilidad“, Puyol redobló la apuesta y señaló que “para mí, Messi es el mejor de la historia y un ejemplo para todos los jóvenes que empiezan”.

¿Quién jugó más mundiales, Lionel Messi o Carles Puyol?

Tras le bendición llega la comparación. Mientras Lionel Messi es, junto a Cristiano Ronaldo, el jugador que más veces disputó el Mundial con seis participaciones (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026), Carles Puyol participó tres veces en la Copa del Mundo: 2002, 2006 y 2010).

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