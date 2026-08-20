La sanción que se llevó River Plate de Bogotá tras el 0-0 contra Santa Fe en octavos de Sudamericana

Conoce la sanción que recibió River Plate de Bogotá tras el 0-0 ante Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El resultado pudo ser peor y hay que darse por muy bien servidos. Inició la llave entre River Plate e Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 y el equipo argentino no solo se llevó un empate de Bogotá, también se llevará una sanción por parte de la Conmebol.

La altura de Bogotá de 2.640 metros sobre el nivel del mar y las ausencias de jugadores titulares como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, hicieron que River Plate peleara más de los que jugara en el estadio ‘El Campín’. La 16 faltas que cometió traerían su consecuencia.

El árbitro José Valenzuela tan solo tardó 4 minutos en mostrarle la primera tarjeta amarilla a River Plate. Lautaro Rivero, el amonestado. Luego, llegó otra amonestación para Tobías Andrada a los dos minutos de adición del primer tiempo y Facundo González cerró los amonestados del equipo argentino en el partido de ida ante Santa Fe. El argumento para la sanción estaba más que listo.

River será sancionado por Conmebol tras el 0-0 ante Santa Fe

Rivero fue uno de los amonestados de River. (Foto: Getty Images)

River Plate tuvo tres jugadores que recibieron tarjeta amarilla en el empate 0-0 contra Independiente Santa Fe, esto quiere decir que la Unidad Disciplinaria de la Conmebol, con base en el numeral 3.8.2 del tercer capítulo del Manual de Clubes Conmebol Sudamericana 2026, va a sacionarlo con una multa de 1.500 dólares. 500 dólares por cada amonestacón.

¿Cuándo se define la serie entre River y Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Serie totalmente abierta… Sobre todo, por el nivel que mostró River Plate en el partido del 19 de agosto. El clasificado de esta llave a los cuartos de final de la Copa Sudamericana se definirá a partir de las 7:30 P.M. (21:30 ARG) del miércoles 26 de agosto cuando la pelota empieza a rodar entre River y Santa Fe en el estadio Más Monumental.

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