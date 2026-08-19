Santa Fe vs River Plate HOY: ¿Qué canal pasa el partido de los 8vos de la Copa Sudamericana?

Los canales para ver el partido de Santa Fe contra River Plate por los 8vos de final de la Copa Sudamericana.

Este miércoles 19 de agosto de 2026 se juega el primer partido por los 8vos de final de la Copa Sudamericana entre Santa Fe y River Plate. El encuentro tuvo que ser movido con una semana de diferencia, por el momento que atraviesa Colombia tras el terremoto.

¿Qué canal pasa Santa Fe vs River Plate por la Copa Sudamericana y a qué hora comienza?

El partido de Santa Fe contra River Plate comenzará desde las 19H30 (CO) de este miércoles, 19 de agosto de 2026. El partido se podrá ver por la señal de ESPN y también el plan premium de Disney+.

Ambos equipos llegan en momentos muy diferentes de la temporada, Santa Fe viene levantando el nivel con dos victorias consecutivas, mientras que River Plate llegó a sumar 5 derrotas consecutivas y apenas pudo ganar en su último partido ante Argentinos.

Santa Fe recibe a River Plate. (Foto: Captura de pantalla)

Santa Fe llegó a este torneo tras no poder avanzar de grupos en la Copa Libertadores, mientras que River Plata está en esta Copa desde la fase de grupos, puesto que, fue para el torneo que se clasificó en 2025. Los argentinos son candidatos a ganar el torneo.

Las posibles alineaciones de Santa Fe y River Plate

Posible XI Santa Fe: Mosquera, Palacios, Olivera, Balanta, Angulo, Torres, Toscano, Obrian, Bustos, Fernández y Rodallega.

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Posible XI River Plate: Santiago Beltrán, González, Quarta, Otamendi, Ortega, Moreno, Andrada, Freitas, Almada, Correa y Beltrán.