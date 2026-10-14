Carlos Andrés Gómez le manda un mensaje directo al árbitro que lo expulsó contra Boca en ‘La Bombonera’

Conoce la publicación de Carlos Andrés Gómez en las que le envía un mensaje al árbitro tras ser expulsado contra Boca Juniors.

Estaba siendo una de las grandes figuras de la primera semifinal de la Copa Sudamericana 2026, pero cometió un grave error. Carlos Andrés Gómez no dudó y tras ser expulsado con dos tarjetas amarillas en segundos, le mandó un mensaje directo al árbitro Piero Maza, quien lo expulsó contra Boca Juniors en el estadio ‘La Bombonera’.

Vasco da Gama empezó pisando fuerte en condición visitante y se puso arriba en el marcador con un gol de Adson. Gómez tiró el centro para una asistencia magistral. El extremo colombiano estaba intratable por la banda izquierda y solo una tarjeta roja lo iba a parar.

Transcurría el minuto 18 del segundo tiempo cuando el árbirto Piero Maza le sacó tarjeta amarilla a Carlos Andrés Gómez por una falta. Hasta ahí todo normal, pero la situación escaló de tal forma que el extremo empujó – apartó – al juez central en dos ocasiones y su destino estaba más que cantado. Otra tarjeta amarilla en segundos y fue expulsado.

El mensaje de Gómez al árbitro que lo expulsó contra Boca en ‘La Bombonera’

El empujón de Gómez a Maza. (Foto: X)

A pesar de que no paró de protestar luego de que lo expulsaran y casi no se sale de la cancha, el mensaje de Gómez para el árbitro Piero Maza fue de arrepentimiento por lo sucedido. “Como ser humano reconozco mi error en el juego de ayer (13 de octubre), también quiero reconocer el esfuerzo y la valentía de mis compañeros al luchar el resto del partido con un jugador menos”, publicó el extremo colombiano de Vasco Da Gama.

Post de Gómez tras ser expulsado. (Foto: IG)

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¡INSÓLITA EXPULSIÓN DE GÓMEZ!



El jugador de Vasco da Gama vio la doble amarilla por empujar a Piero Maza. Boca tiene un jugador más en la Bombonera.



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¿Cuándo es el partido de vuelta entre Boca y Vasco da Gama en semifinal de Copa Sudemericana?

Con la certeza que Carlos Andrés Gómez no estará disponible, ya que recibirá al menos una fecha de suspensión por ser expulsado, Vasco Da Gama se enfentará a Boca Juniors el martes 20 de octubre a las 7:30 P.M. (hora colombiana) en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2026. El equipo brasileño llega con ventaja de un gol.

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En resumen

Carlos Andrés Gómez: fue expulsado contra Boca Juniors por empujar al árbitro Piero Maza .

fue expulsado contra por empujar al árbitro . Mensaje público: Carlos Andrés Gómez reconoció su error tras recibir dos tarjetas amarillas.

reconoció su error tras recibir dos tarjetas amarillas. 20 de octubre: se disputará la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2026.