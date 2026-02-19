El técnico de Millonarios acaba la fiesta de Atlético Nacional: confirmó inesperada sanción a Edwin Cardona

En el calendario se empieza a asomar en el horizonte el partidazo que va a enfrentar a Atlético Nacional con Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, y cuando el equipo ‘Verdolaga’ preparaba un auténtica fiesta, apareció el DT Fabian Bustos con una noticia que nadie esperaba: Edwin Cardona está sancionado.

¡Oh, oh! Según el periodista Diego Rueda, de ‘Caracol Radio’, Conmebol autorizó a que el partido ante Millonarios del martes 4 de marzo a las 7:30 P.M. se juegue sin hinchada visitante para prevenir posibles hechos de violencia. Los más de 40 mil hinchas de Nacional que van a ir al estadio Atanasio Girardot iban a ser una auténtica fiesta, pero habrá un gran ausente que le hubiera dado mucho más color al encuentro de eliminación directa, que representa la clasificación a fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Atlético Nacional quedó eliminado ante Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertdores 2025 y uno de los principales señalados fue Edwin Cardona. No solo falló dos cobros de penal en el partido de ida, en la vuelta terminó expulsado, y le dio el argumento perfecto al técnico de Millonarios para que confirmara la mala noticia.

El DT de Millonarios confirmó que Edwin Cardona está sancionado en Copa Sudamericana

Bustos habló de la sanción de Cardona en Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

“Encuentro un equipo muy bueno con muchísima jerarquía indivdual, muchísimos jugadores de nivel. A muchos les he enfrentado en distintas competiciones, en el 2024 jugamos contra Nacional que algunos jugadores estaban en Estados Unidos en un amistoso con Univesitario de Perú (…) Nacional tiene muchos argumentos, tiene muchos jugadores de jerarquía, tiene para jugar de distintas maneras. El único que no va a jugar es Cardona porque está sancionado con una fecha, así que los demás son un preocupación“, le dijo Fabián Bustos al progama radial ‘La FM Más Fútbol’.

Edwin Cardona está sancionado ante Millonarios por este motivo

Según el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de la Conmebol, Edwin Cardona está suspendido para el partido ante Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana porque no ha pagado la sanción que tiene por la expulsión contra Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025. “Cualquier suspensión por partidos o la suspensión que impida ejercer funciones que no se haya cumplido íntegramente al finalizar la competición durante la cual fue cometida la infracción, (por eliminación del equipo o por tratarse del último encuentro del torneo) se extenderá a la siguiente competición de la misma categoría (selecciones nacionales o clubes) en la cual el infractor pudiera participar con independencia de que el infractor haya cambiado de club o Selección Nacional”, sostiene Código Disciplinario de Conmebol.

