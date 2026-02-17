Neyser Villarreal no juega en Cruzeiro ¿ípuede cambiar de equipo?

El extremo colombiano Neyser Villarreal fue una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial sub-20, lo que le hizo valer una millonaria transferencia al Cruzeiro de Brasil. No todo salió como esperado y el jugador podría volver a cambiar de equipo.

En un semestre, Villarreal apenas lleva 97 minutos jugados, divididos en tres partidos. Los medios brasileños se preguntan si convendría un préstamo pero ¿qué equipos lo podrían fichar? una de las opciones más claras es el Real Salt Lake de la MLS, el club que justamente había ofertado millones por el colombiano.

El Cruzeiro ya analizó prestar o vender a Villarreal nada más llegó, esto debido al interés de gigantes de Europa como el Liverpool y el FC Barcelona, sin embargo el club brasileño optó por mantenerlo en el plantel.

Su idea de revalorizarlo no salió bien ya que en seis meses apenas ha tenido partidos en el torneo Estatal y viene de ser baja por lesión por varias semanas interrumpidas.

Neyser Villarreal dejó Millonarios a coste cero pese a que el club colombiano lo quería renovar por una temporada. Muchos lo ponían como posible convocado para el Mundial 2026.

¿Cuál es el valor de mercado de Neyser Villarreal?

Actualmente, Neyser Villarreal tiene un valor de mercado de 1.8 millones. El delantero colombiano buscará en Brasil dar el siguiente paso de su carrera para “explotar” toda su calidad y finalmente pueda dar el salto a Europa a un gran equipo.

Neyser Villareal – Millonarios.

