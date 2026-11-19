Conoce la advertencia y confesión de Álvaro Montero sobre Jagger Herrera en la previa de la final de la Copa Sudamericana con Boca Juniors.

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene a sus protagonistas en Barranquilla y uno de los que jugará como local al ser colombiano es Álvaro Montero. El arquero de Boca Juniors atendió a la prensa antes del partido contra Atlético Mineiro e hizo una confesión sobre el jugador revelación del equipo Xeneize Facundo Jagger Herrera.

El defensor central no solo empezó a ser noticia por el rendimiento que lo llevó a consolidarse como titular a los 20 años, en la previa a la final de la Copa Sudamericana también dio de qué hablar por revelar la incomodidad que le genera su apodo (Jagger) por su parecido al cantante Mick Jagger de la famosa banda Rolling Stones.

“No me molesta que me pregunten por los Rolling Stones porque ya lo tengo naturalizado, pero obviamente un poco me gustaría que me conozcan más por mi nombre“, reveló Facundo Herrera antes de que llegara la confesión de Álvaro Montero.

La confesión de Álvaro Montero sobre Jagger Herrera: “Hacerlo…”

En la previa al partido contra Atlético Mineiro del próximo sábado 21 de noviembre a las 19:30 ARG, ESPN Argentina le preguntó a Montero por la juventud de Jagger Herrera y Lautaro Di Lollo, y el arquero colombiano confesó que “juegan muy bien, tienen unas capacidades únicas que han venido creciendo y evolucionando con el pasar de los partidos. Seguro también se han ganado una que otra puteada de nosotros que por ahí lo utilizaba para orientar y hacerlo crecer. Se ha entendido bien. En realidad, tenemos un muy buen grupo, hemos sabido como diferenciar las capacidades y cualidades de cada uno, y aprovechar todo eso”.

Este es el salario de Álvaro Montero en Boca Juniors

El portal experto ‘Salary Sport’ tiene publicado que Álvaro Montero gana 570.000 dólares al año en Boca Juniors. Seguramente, después de una primera temporada en la que se consolidó como figura, un respectivo aumento vendrá en camino.

Encuesta¿Cuántos años tiene Jagger Herrera? ¿Cuántos años tiene Jagger Herrera? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis

Álvaro Montero: confesó que orienta con regaños a Facundo Herrera para hacerlo crecer.

confesó que orienta con regaños a Facundo Herrera para hacerlo crecer. Facundo Herrera: el defensor de 20 años reveló incomodidad por el apodo ‘Jagger’.

el defensor de 20 años reveló incomodidad por el apodo ‘Jagger’. 570.000 dólares: es el salario anual del arquero Álvaro Montero en Boca Juniors.