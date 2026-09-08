Murió la abuela de Álvaro Montero: La confesión que hizo el técnico de Boca Juniors

¡Ejempar profesionalismo en el dolor! La emotiva confesión del técnico de Boca Juniors tras la muerte de la abuela de Álvaro Montero antes de jugar.

Álvaro Montero volvió a tener una solida actuación con Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 que sigue despejando las dudas, pero lo que nadie vio venir fue la confesión que hizo el técnico Rodolfo Arruabarrena sobre la muerte de la abuela del arquero colombiano.

Boca saltó a la cancha del estadio ‘La Bombonera’ para disputar contra Sao Paulo el partido de ida por una de las llaves de los cuartos de la Copa Sudamericana y Montero tuvo dos grandes atajadas que resultarían clave para ganar por la mínima diferencia.

Primero sacó con un manotazo un cabezazo de Luciano que iba a ser el 1-0 para Sao Paulo al minuto 17 del primer tiempo y luego, ya con Boca Juniors ganando 1-0, controló en dos tiempos un remate que le hicieron casi desde el área chica. Detrás de esta gran actuación, hubo una emotiva historia de fondo.

Murió la abuela de Álvaro Montero: La confesión del DT de Boca

Montero y Arruabarrena en Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

“La verdad nada, hablar. Tener los tiempos suficientes para que se adapte al mundo Boca. Hoy (8 de septiembre) antes del partido falleció la abuela. Ahora está viajando a Colombia y, sin embargo, es un golpe duro para él, pero estuvo presente e hizo una gran actuación (…) Igual cuando lo criticaban tampoco tenían mucha razón, pero bueno, ya sabe lo que opino. Hablo bastante y él tiene que estar tranquilo. Me pone contento mantener el arco en cero ante un rival importante. Esro seguir manteniendo ese arco en cero”, confesó Arruabarrena sobre el alza del nivel de Montero y su actuación contra Sao Paulo.

En síntesis

Álvaro Montero jugó con Boca Juniors el 8 de septiembre tras fallecer su abuela.

jugó con el tras fallecer su abuela. Rodolfo Arruabarrena reveló el fallecimiento de la abuela de Álvaro Montero antes del juego.

reveló el fallecimiento de la abuela de antes del juego. Álvaro Montero viajó a Colombia tras su actuación en la Copa Sudamericana 2026.