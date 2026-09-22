Alarma en Junior: Barranquilla perdería la final de la Copa Sudamericana por este motivo

Junior de Barranquilla hizo inversiones en su estadio pensando en la final de la Copa Sudamericana y ahora apuntan a un cambio de sede.

La ciudad de Barranquilla podría dejar de ser la sede de la final de la Copa Sudamericana en caso de que dos equipos brasileños logren clasificarse al partido decisivo. En las últimas horas surgió una propuesta que pondría en riesgo la realización del encuentro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La versión fue difundida por el periodista colombiano Ricardo Ordóñez Simmonds, quien citó a su colega brasileño Vicente Dattoli. Según la información, los clubes de Brasil solicitarían trasladar la definición a territorio brasileño si Atlético Mineiro y Vasco da Gama consiguen superar sus respectivas semifinales. En ese escenario, la final se disputaría en Brasil y Barranquilla quedaría fuera de la organización del partido decisivo.

El rumor generó preocupación en el entorno de Junior de Barranquilla, especialmente por la inversión realizada en el estadio y los ingresos comerciales que podrían estar relacionados con la celebración del evento. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial de la Conmebol sobre un cambio de sede.

0Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y miembro del Consejo de la Conmebol, salió al paso de las versiones y aseguró que la final se jugará en Barranquilla. El dirigente calificó el rumor como “totalmente irresponsable y descabellado” y ratificó que el encuentro está programado para el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La posibilidad de un cambio dependería de que los dos equipos brasileños lleguen a la final, pero la información difundida desde Brasil no representa una decisión tomada por el organismo sudamericano.

El único antecedente reciente de un cambio de sede en torneos CONMEBOL

En el 2025, la final de la Copa Sudamericana pasó de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia a Asunción de Paraguay, por demoras en la remodelación del escenario deportivo inicial.

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