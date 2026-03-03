¿Por qué no juega Edwin Cardona en Atlético Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana?

Millonarios y Atlético Nacional jugarán el que muchos han catalogado como el partido del año para ambas hinchadas y el gran ausente es Edwin Cardona. ¿Por qué el volante no puede jugar la fase previa de la Copa Sudamericana 2026? ¡Ya se conoció el motivo!

La relación entre Cardona y lo hinchas de Nacional se quebró luego de la eliminación ante Sao Paulo en los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El ’10’ falló dos cobros de penal en el partido de ida y salió expulsado en la vuelta. Esto iba a ser fundamental para no poder jugar contra Millonarios en Copa Sudamericana.

Atlético Nacional recibe a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 7:30 P.M. del miércoles 5 de marzo en un partido de eliminación directa por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Edwin Cardona no estará disponible para este vibrante encuentro por el numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de la Conmebol. ¿Y qué dice?

Edwin Cardona no juega contra Millonarios en Copa Sudamericana por este motivo

Andrés Llinás y Edwin Cardona en Nacional vs. Millonarios. (Foto: Vizzor Image)

Cardona no ha pagado la suspensión que tiene por la expulsión que sufrió ante Sao Paulo el 19 de agosto de 2025 porque Nacional quedó eliminado en la Copa Libertadores. Ahora, como el equipo ‘Verdolaga’ vuelve a competir en un torneo Conmebol, debe pagar esa sanción y no podrá jugar ante Millonarios en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026.

El premio que recibe el ganador de Atlético Nacional vs. Millonarios en Copa Sudamericana

El ganador del partido entre Atlético Nacional y Millonarios clasficará a fase de grupos de la Copa Sudamericana y esto le dará un premio automático de 900.000 dólares por los tres partidos que jugará en condición de local. Además, por cada victoria que logre Millos o Nacional en fase grupos ganará 115.000 dólares.

