Millonarios se enteró de que jugará ante Nacional en la Copa Sudamericana y así empezó a provocarlo

En la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 habrá uno de los clásicos más importante del fútbol de Colombia. Millonarios se enteró de que enfrentará a Atlético Nacional y no dudó en empezar a provocarlo con un contundente mensaje.

A pesar de que no logró clasificar a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025, Millonarios tenía un ahorro de 73 puntos que le sirvió para clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana vía la tabla de reclasificación. Ahí se medirá ante Nacional.

Atlético Nacional no cumplió con el objetivo de tener una buena Copa Libertadores en 2025, quedó eliminado en octavos de final, pero se ganó el cupo a la Copa Sudamericana 2026 tanto por ser campeón de la Copa Colombia 2025 como por los 88 puntos que hizo en la tabla de reclasificación.

La primera provocación de Millonarios a Nacional por el duelo en Copa Sudamericana

Millonarios vs. Nacional será duelo de fase previa de la Copa Sudamericana. (Foto: Vizzor Image)

Millonarios se enteró de que jugará contra Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2025 y por medio de su cuenta oficial en X no dudó en provocar al equipo paisa con el siguiente mensaje: “¡La conquista inicia en Medellín! Vs. Atlético Nacional. Estadio Atanasio Girardot .Primera Fase – Conmebol Sudamericana ¡Vamos Millonarios!”.

El primer post de Millonarios por el duelo vs. Nacional. (Foto: @MillosFCoficial)

¿Cuándo se jugará el partido Atlético Nacional vs. Millonarios por Copa Sudamericana?

La llave Atlético Nacional vs. Millonarios, que se jugará a partido único y que definirá cuál de los dos equipos clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, se disputará el miércoles 4 de marzo.

Datos clave

Millonarios publicó en X: “ ¡La conquista inicia en Medellín! ” para provocar a Atlético Nacional.

publicó en X: “ ” para provocar a Atlético Nacional. El club bogotano confirmó que el duelo será en el Estadio Atanasio Girardot

El partido único se disputará el 4 de marzo de 2026.

