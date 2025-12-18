Conmebol le dio este premio a Millonarios por tener que enfrentar a Nacional en la Copa Sudamericana

Las balotas empezaron a moverse y se dio el duelo que va a paralizar a todo el fútbol de Colombia. ¡Y no es por exagerar! Millonarios tendrá que enfrentar a Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 y ya se conoció el premio que la Conmebol le dio por este duelo.

Millonarios tuvo un 2026 llenó de fracasos. En el primer semestre se quedó a un gol de clasificar a la final de la Liga Colombiana y en el segundo ni clasificó a los cuadrangulares. Aun así, hizo los puntos suficientes (73) para quedar octavo en la tabla de reclasificación, y clasificar a la fase previa de la Copa Sudamericana.

El caso de Atlético Nacional fue diferente. El equipo ‘Verdolaga’ terminó el año con dos títulos (Superliga y Copa Colombia) y se ganó el derecho de jugar la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 tanto por reclasificación como por ser campeón de la Copa Colombia 2025.

El premio que Conmebol le dio a Millonarios por el duelo vs. Nacional en Copa Sudamericana

Millonario y Nacional se enfrentarán en la Copa Sudamericana. (Foto: Vizzor Image)

Como el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el estadio Atanasio Girardot en la semana del 3 al 5 de marzo, la Conmebol le dio un premio superior a ‘Milllos’ al otorgarle $250.000 dólares. ¿Y cuánto le dio al equipo ‘Verdolaga’? BOLAVIP te lo cuenta.

Este es el dinero que recibió Atlético Nacional por jugar la Copa Sudamericana ante Millonarios

Mientras que Millonarios recibió $250.000 dólares por jugar la fase previa de la Copa Sudamericana, Nacional obtuvo un premio de $225.000 dólares. ¿El motivo? La Conmebol compensa al equipo que no le asigna las ganancias por taquilla que tendrá su rival por jugar esta llave a partido único en condición de local. El equipo que gane clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

