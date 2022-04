La lituana Ruta Meilutyte fue campeona olímpica de 100 metros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tenía apenas 15 años y un mundo por delante. En Río 2016, con 19 años, quedó séptima, y dos años después anunció su prematuro retiro.

Ahora, en medio de su regreso a la competición, la nadadora de Lituana es una de las deportistas que más en contra se han pronunciado de la invasión rusa a Ucrania. Por eso, primeo se pronunció en sus redes sociales. "Es crucial que sigamos actuando: difundiendo información veraz, ofreciéndonos como voluntarios, protestando, donando y presionando a nuestros gobiernos para que tomen medidas", dijo la deportista en su cuenta de Twitter. Y añadió: "Es importante no insensibilizarse ante las horribles imágenes de asesinatos masivos de ucranianos y su dolor. Los horrores aparentemente interminables impuestos por Rusia en la tierra ucraniana no deben convertirse en la norma. Países como Alemania que no dan un paso adelante y plantean sanciones adecuadas al agresor, eligiendo el dinero sobre las personas es muy difícil mantener la esperanza”.

Pero no se quedó en imponer su postura en sus redes sociales, sino que dio un paso más. Meilutyte fue más allá y, para mostrar su compromiso de manera fáctica y más real, se grabó nadando frente a la embajada rusa en Vilnius, la capital de su país, en medio de un lago teñido de color rojo.

Sin dudas, un mensaje claro y contundente que se hizo viral: Meilutyte quiso mostrarse nadando en medio de la sangre que se sigue desperdigado en una guerra que tiene en vilo al mundo.