El nuevo mensaje de Cristiano Ronaldo de cara a la Copa del Mundo 2026

Cristiano Ronaldo cierra el 2025 de la mejor manera. En la semana, en la ceremonia de los Globe Soccer, recibió el premio al Mejor Jugador de la última temporada en Medio Oriente y este martes 30 de diciembre, en el último compromiso del Al Nassr en el año, frente al Al Ettifaq, marcó un nuevo tanto en su carrera hacia los 1000 goles.

Si bien su equipo empató 2 a 2 y en este caso no tuvo mucho mérito para vencer al portero rival (el balón lanzado por Joao Félix le rebotó en su espalda, desvío que complicó al guardameta para despejar el peligro), el exdelantero del Real Madrid, Manchester United, Juventus y Sporting de Lisboa alcanzó la impresionante cifra de 957 anotaciones.

Es decir, está a tan solo 43 gritos de la meta, justo de frente al año en el que se llevará a cabo la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (el partido inaugural será el 11 de junio entre la Selección Mexicana y su similar de Sudáfrica en el Estadio Azteca, en tanto que la Final se desarrollará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey).

Y a raíz de este escenario, el propio Cristiano Ronaldo envió un mensaje en el que pareciera querer dar a entender que ya tiene entre ceja y ceja el certamen que se jugará en suelo norteamericano. ”¡Estamos en el camino correcto y sabemos lo que tenemos que hacer en 2026!”, escribió el Bicho en su cuenta de Instagram, dando lugar a especulaciones respecto a si su mensaje está referido al Al Nassr, a la Selección de Portugal o a los dos.

El Al Nassr se mantiene líder de la tabla de posiciones de la Liga Pro Saudí

Pasadas 11 fechas de la Liga Pro Saudí, el Al Nassr se coloca primero en la tabla de posiciones con 31 unidades, 3 más que su principal perseguidor el Al Taawon y 5 más que su archirrival Al Hilal, aunque en su caso tiene pendiente el duelo de la decimoprimera jornada.

Vale mencionar que el título oficial viene siendo el gran déficit de Cristiano Ronaldo en su estancia en Medio Oriente, pues de momento solo ganó el Campeonato de Clubes Árabes 2023, certamen que no es reconocido por la FIFA al ser organizado por la UAFA (Unión de Asociaciones del Fútbol Árabe) entidad que no está registrada en el organismo que regula el fútbol mundial.

