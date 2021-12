Tras un fin de semana de ausencia, se aproxima el desarrollo de una nueva cita de los combates más importantes que tienen lugar dentro del octágono más famoso del planeta. En esta oportunidad, la parte estelar del UFC Fight Night tendrá a José Aldo peleando frente a Rob Fonto por el UFC Vegas 44. El mencionado se llevará a cabo HOY, sábado 20 de noviembre, con transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de ESPN 2 y Star+ hacia Latinoamérica. Hacia Estados Unidos se podrá seguir en ESPN +, pero vía ONLINE estará UFC Fight Pass emitiendo en cualquier región.

Comenzamos con la realidad del peleador brasileño, sabiendo que Aldo es una de las leyendas de la categoría con el registro de 37 peleas ejercidas, las cuales tienen 30 victorias con siete derrotas. Son dos triunfos de forma consecutiva los que lleva el dos veces Campeón de Peso Pluma, sabiendo que contra su compatriota Pedro Munhoz fue la más reciente vía decisión unánime de los jueces ejercida el 7 de agosto del presente año.

Mientras que del otro lado se presenta el estadounidense Font, otro ex Campeón de Peso Pluma que también tiene bastantes años de trayectoria en la categoría. El hombre de Leominster, Massachusetts, tiene un récord de 23 combates, donde son 19 triunfos con apenas cuatro caídas. La más cercana ocurrió el 22 de mayo del actual 2021, en la unanimidad lograda frente a Cody Garbrandt que le permitió sumar su cuarta victoria en fila.

Cartelera completa del UFC Fight Night

Estelares

Peso gallo: Rob Font vs. José Aldo

Peso ligero: Brad Riddell vs. Rafael Fiziev

Peso ligero: Clay Guida vs. Leonardo Santos

Peso semipesado: Jimmy Crute vs. Jamahal Hill

Peso medio: Brendan Allen vs. Chris Curtis

Peso welter: Bryan Barberena vs. Darian Weeks

Preliminares

Peso medio: Maki Pitolo vs. Dusko Todorovic

Peso mosca: Manel Kape vs. Zhalgas Zhumagulov

Peso welter: Jake Matthews vs. Jeremiah Wells

Peso paja femenino: Cheyanne Vlismas vs. Mallory Martin

Peso semipesado: Alonzo Menifield vs. William Knight

Peso ligero: Claudio Puelles vs. Chris Gruetzemacher

Peso pesado: Jared Vanderaa vs. Azamat Murzakanov

Peso welter: Alex Morono vs. Mickey Gall

Peso gallo: Louis Smolka vs. Vince Morales

Rob Font vs. José Aldo: ¿cuándo y a qué hora ver el UFC Fight Night?

El combateRob Font vs. José Aldo se llevará a cabo este sábado 4 de diciembre, en el UFC Apex de Las Vegas, por la nueva edición del UFC Fight Night.

Horario por país de las estelares

México: 21:00 horas

Costa Rica: 21:00 horas

Colombia: 22:00 horas

Ecuador: 22:00 horas

Panamá: 22:00 horas

Perú: 22:00 horas

Bolivia: 23:00 horas

Venezuela: 23:00 horas

Argentina: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Brasil: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Chile: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Paraguay: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Uruguay: 00:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Estados Unidos: 19:00 horas PT y 22:00 horas ET

España: 04:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Horario por país de las preliminares

México: 18:00 horas

Costa Rica: 18:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Panamá: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

Argentina: 21:00 horas

Brasil: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas PT y 19:00 horas ET

España: 01:00 horas (domingo 5 de diciembre)

Rob Font vs. José Aldo: ¿cómo ver el UFC Fight Night?

Las peleas estelares y preliminares se podrán seguir desde Latinoamérica (excepto México, que se verá por FOX Sports 2) a través de ESPN 2 y Star+, mientras que serán transmitidas para Estados Unidos por ESPN y ESPN+. En España, se podrán observar porDAZN y DAZN 2 también se emitirán por UFC Fight Pass para cualquier región del planeta.