Este martes 2 de diciembre de 2025, Universidad Católica logró eliminar a Cuenca Juniors en las semifinales de la Copa Ecuador y se metió a la final del torneo. Con este logro, la ‘Chatoleí’ está a un paso de ganar su primer título oficial y también se metería a Copa Libertadores para 2026.

Universidad Católica venció 4 a 1 a Cuenca Juniors en Quito en la ida de las semifinales, por lo cual, en la vuelta solo se dedicó a “cuidar” el resultado. Lo cual fue suficiente para que el equipo santo llegue a la final de la Copa Ecuador y disputará el título.

¿Por qué Emelec está casi fuera de la Copa Libertadores 2026, tras la clasificación de Católica?

La Copa Ecuador entra un cupo para ir a Copa Libertadores desde la primera fase de repechaje. Si el ganador del torneo, ya consiguió su cupo por LigaPro, la plaza se “hereda” al subcampeón. Por lo cual, Católica ya se aseguró dicho cupo por ser campeón o perder la final si clasifica Liga.

Emelec aún tiene una mínima chance y es la de vencer a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Solo así, Emelec podría aún soñar con la Copa Libertadores, pero igual tendría que ganar el torneo, ya que Católica no aseguró su cupo por LigaPro.

Católica clasificó a la final de la Copa Ecuador. (Foto: Imago)

La fortuna que ganó Católica en esta Copa Ecuador

Por llegar a la final de la Copa Ecuador, Universidad Católica ha logrado acumular en este torneo un premio económico superior a los 80 mil dólares. En caso de ganar la Copa Ecuador, se llevará más de 300 mil dólares, su primer título y el cupo a Copa Libertadores.

Liga de Quito clasificaría a Católica a Copa Libertadores

Si Liga de Quito elimina a Emelec (ganó la ida 2 a 1 en Guayaquil), Universidad Católica ya clasificaría a Copa Libertadores, ya que LDU tiene su pase a este torneo por los puntos que tiene en LigaPro.