En este 2025 el fútbol ecuatoriano ha estado constantemente expuesto a los escándalos por diferentes motivos como los “amaños de partidos” y “apuestas ilegales”. Ahora un equipo de LigaPro sentenció que cuando jugaron ante Barcelona SC pasaron “cosas extrañas”.

Esta revelación llegó desde El Nacional, equipo al que Barcelona SC eliminó en la Fase 2 de la clasificación a la Copa Libertadores. En esta temporada, el equipo militar fue vinculado con el amaño de partidos, por lo sucedido en LigaPro, y ahora la revelación llegó por parte de su presidente.

En diálogo con Radio La Red, Marco Pazos, comentó que: “Contratamos un equipo fuerte para Libertadores, íbamos creciendo futbolísticamente, pero pasaron cosas extrañas que no me voy a referir mucho a eso y nos eliminaron de la Copa Libertadores teniendo un equipo más fuerte que el rival“, comentó el directivo.

Ante estas declaraciones, no se descarta que Barcelona SC pronto pida una aclaración al aún presidente de El Nacional, tras estos polémicos comentarios. En aquel encuentro de Copa Libertadores, el ‘Ídolo’ superó a su rival en condición de visitante y local para eliminarlo.

Por otro lado, El Nacional ahora mismo se debate entre el infierno de la B y su heroica permanencia en la A. Esto por una sanción de FEF al incumplir 3 veces con el pago de una deuda. El ‘Bi-Tri’ podría terminar jugando en el ascenso para 2026.

Los escándalos de El Nacional en esta temporada

Para esta temporada, El Nacional se vio envuelto en una trama de apuestas ilegales, que derivaron en la salida de dos jugadores como David Cabezas y Anthony Bedoya. No obstante, no se ha confirmado ningún castigo para el equipo militar en este caso.

