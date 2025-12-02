Independiente del Valle ganaría esta fortuna por la venta de Edwin y Holger Quintero a Arsenal

Independiente del Valle se volvió noticia “mundial” después de que se confirmara que nuevamente había vendido a dos jóvenes jugadores como Edwin y Holger Quintero, gemelos. Ambos futbolistas llegarán a Arsenal en 2027 y dejarían una fortuna al club.

Según lo que trasciende de diferentes medios en Europa, Arsenal pagaría más de 12 millones por ambos jóvenes jugadores ecuatorianos. Por lo cual, Independiente del Valle volvería a ingresar una gran fortuna por jugadores que ni han debutado en LigaPro.

Al igual que con Deinner Ordóñez y Chelsea, Arsenal se impuso a varios equipos en el mercado de fichajes para quedarse con el jugador ecuatoriano, uno de ellos era Bayern Múnich. Los dos jóvenes futbolistas ecuatorianos estarían en Londres para cerrar el fichaje.

Se espera que Arsenal anuncie en las próximas horas las contrataciones de sus jóvenes futbolistas. Por otro lado, los ‘Gunners’ suman a otros jugadores ecuatorianos a su historia. El primero recién fue Piero Hincapié, que llegó a los ‘Gunners’ en este mercado de fichajes.

Los hermanos Quintero han destacado con las formativas de la Selección de Ecuador. (Foto: LaTri)

En los últimos años Independiente del Valle llevaba ingresando más de 100 millones por las ventas de sus jóvenes jugadores. Pero en varios casos se dieron por la venta de terceros a grandes de Europa, ahora es el mismo equipo ecuatoriano el que negocia con estos gigantes del fútbol mundial.

¿Cuándo llegarán los hermanos Quintero a Arsenal?

Ambos jugadores de 16 años de edad llegarán a Arsenal en 2027 cuando cumplan los 18 años de edad en agosto. A mediados de ese año los futbolistas ya podrán seguir su carrera en Europa, aunque seguramente sería a préstamo en otro equipo hasta acostumbrarse al nivel europeo.

