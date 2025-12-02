La Selección de Ecuador quiere jugar contra rivales europeos para los amistosos del mes de marzo, en la previa del Mundial 2026. Sin embargo, ‘La Tri’ no concreta rivales y ahora se reveló que finalmente se le puede empezar a “escapar” un posible rival.

Este martes 2 de diciembre de 2025 se confirmó que la Selección de México, jugará un partido amistoso Portugal el próximo 28 de marzo de 2026 como partido de reinauguración del Estadio Azteca, que en estos años ha estado en obras para el Mundial.

Con esta noticia, de a poco, la Selección de Ecuador se empieza a despedir de la posibilidad de enfrentar a un equipo que se veía como rival para estos amistosos. Ya que Portugal podría solo jugar este partido y después darle descanso a sus jugadores, que estarían en el tramo final de la temporada.

Por otro lado, Ecuador tendría que seguir trabajando para disputar sus dos partidos amistosos en este mes y saber si tiene o no un duelo contra equipos UEFA. Por otro lado, también dependerá del próximo sorteo del Mundial 2026 y los rivales que tenga ‘La Tri’.

Ecuador viene de jugar contra Nueva Zelanda en su último amistoso. (Foto: GettyImages)

Hace menos de 1 mes también se reveló que la Selección de Croacia terminó “rechazando” a la Selección de Ecuador para jugar un partido amistoso. Ya que el equipo de Luka Modric terminará enfrentando a la Selección de Colombia como rival CONMEBOL.

Publicidad

Publicidad

‘La Tri’ jugó 4 amistosos para terminar este 2025. El equipo de Beccacece se terminó enfrentando a equipos como Canadá, México, Estados Unidos y Nueva Zelanda. El balance fue de 3 empates y 1 victoria, que le valieron para entrar en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026.

ver también Arsenal tendrá que pagar una millonaria multa por “culpa” de Piero Hincapié

¿En qué Bombo está Ecuador para el sorteo el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador, al igual que otros equipos CONMEBOL como Uruguay y Colombia, se ubican en el Bombo 2 del sorteo. Esto le permite, en teoría, tener un grupo más accesible para el Mundial 2026. Podrá enfrentar a rivales UEFA en su grupo y eso es clave para los amistosos de marzo.

¿A qué hora será el sorteo del mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se desarrollará este viernes, 5 de diciembre de 2025. Se podrá ver en diferentes países desde estos horarios:

Publicidad

Publicidad

11:00 de México

12:00 de Perú, Colombia y Ecuador

13:00 de Bolivia y Venezuela

14:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

18:00 de España

Encuesta¿Ecuador debe jugar con una selección europea? ¿Ecuador debe jugar con una selección europea? Ya votaron 0 personas

En síntesis:

Portugal jugará contra México un amistoso el 28 de marzo de 2026 por reinauguración del Estadio Azteca.

jugará contra un amistoso el por reinauguración del Estadio Azteca. La Selección de Ecuador busca rivales europeos para sus amistosos de marzo , siendo Portugal una opción que se aleja.

busca rivales europeos para sus amistosos de , siendo una opción que se aleja. Ecuador se ubica en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, el cual se realizará el 5 de diciembre de 2025.

Publicidad