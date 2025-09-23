Es tendencia:
El paso a paso para seguir todas las noticias de Bolavip en Google Discover

Una nueva función de Google te permite seguir en exclusiva todos los contenidos de Bolavip para no perderte de nada.

Por Pablo Rodríguez Denis

Lo último sobre Lamine Yamal lo puedes leer en Bolavip.
© Getty ImagesLo último sobre Lamine Yamal lo puedes leer en Bolavip.

Google Discover se ha actualizado recientemente con nuevas funciones que permiten a los usuarios tener más control sobre el contenido que aparece en su feed. Ahora es posible seguir directamente medios de comunicación, creadores de contenido y páginas web, además de gestionar mejor los temas de interés y ocultar aquellos que no resultan relevantes. También se han incorporado nuevas formas de interacción, como la integración con publicaciones breves y contenido audiovisual.

Estos cambios hacen que Discover sea un espacio más personalizable, en el que cada persona puede decidir qué fuentes priorizar. En este contexto, seguir a Bolavip es una forma práctica de asegurarte de recibir más noticias deportivas, análisis y contenidos relacionados con el fútbol y otros deportes de gran impacto en Latinoamérica y España.

Beneficios de seguir a Bolavip en Google Discover

  • Acceder de forma más rápida a las noticias deportivas más importantes: resultados, traspasos y actualidad de los equipos.
  • Recibir contenido especializado tanto de ligas locales como de competiciones internacionales.
  • Personalizar tu experiencia en Discover con un medio que se enfoca en los intereses deportivos de los lectores hispanohablantes.

Paso a paso: cómo seguir a Bolavip en Google Discover

  1. Actualiza la aplicación de Google
    Comprueba que tienes instalada la última versión de la app de Google en tu dispositivo Android o iOS, ya que las funciones de seguimiento se van habilitando progresivamente.
  2. Accede a Google Discover
    • En Android: abre la aplicación de Google o desliza hacia la derecha en la pantalla de inicio (según el modelo de tu teléfono).
    • En iOS: abre la app de Google y entra en la sección Discover o Inicio.
  3. Busca contenido de Bolavip
    Navega por tu feed hasta encontrar una noticia de Bolavip. También puedes buscar “Bolavip” en la barra de búsqueda para que aparezcan artículos recientes del medio.
  4. Haz clic en “Seguir”
    En la tarjeta de cada noticia debería aparecer el botón Seguir. Al pulsarlo, estarás indicando a Google que quieres ver con mayor frecuencia el contenido de Bolavip.
  5. Configura tus intereses
    • Interactúa con los artículos de Bolavip (leyéndolos, guardándolos o compartiéndolos) para reforzar tu preferencia.
    • Ajusta los temas que no te interesen mediante la opción “No me interesa este tema”.
    • En el menú de configuración de Discover puedes ver y gestionar las fuentes que sigues, incluyendo Bolavip.

También puedes ingresar al perfil de Bolavip en Google y directamente accionar el botón “Seguir”.

pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis
