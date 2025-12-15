Este lunes 15 de diciembre se está realizando el Consejo de Presidentes de la LigaPro, donde a todos terminó sorprendiendo una nueva disputa entre Barcelona SC e Independiente del Valle. Esta pelea se habría originado por el control económico que debe hacer la LigaPro.

Según revela Sergio Basantes, Santiago Morales, representante de IDV, propuso que a aquellos equipos que no paguen a tiempo se les ponga una multa o se les reste puntos en la tabla de posiciones. Esto causó un terrible molestia en Antonio Álvarez de Barcelona SC que respondió.

El presidente de Barcelona SC se habría lanzado con todo contra Morales y lo acusó de “tener a la FEF de su lado”, y por eso “pagan al día”. Asimismo, el directivo amarillo le reclamo que si buscan ese tipo de sanciones es mejor que jueguen solos la LigaPro.

Los clubes también se posicionaron en contra de la propuesta Independiente del Valle, y al final terminaron votando a favor del control económico que la misma LigaPro sugirió. En lo que fue otro capítulo de “La Guerra” de Barcelona SC contra IDV.

Así fue la pelea entre IDV y Barcelona SC. (Captura de pantalla)

No es la primera vez que desde Barcelona SC se lanzan contra IDV por acusarlos de tener “a la FEF” de su lado. Esto basados en las polémicas convocatorias que vienen haciendo en la Selección de Ecuador en los últimos meses, sobre todo por el caso de Darwin Guagua.

Las deudas de los equipos de la LigaPro

A lo largo de esta temporada, varios equipos de la LigaPro, muy grandes algunos, han tenido problemas financieros. Incluso clubes como Emelec o Barcelona SC tuvieron que ver como sus jugadores no entrenaban por jornadas seguidas, al estar impagos varios meses.

