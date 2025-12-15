Conmoción en Colombia por la confesión del árbitro Wilmar Roldán: “Me tocó recoger basura para poder vivir”

El árbitro Wilmar Roldán es de amores y odios en el fútbol de Colombia, pero eso no quita que sigue vigente como el mejor árbitro colombiano. Llegó la hora de conocer un poco más de su historia, y en una de esas confesiones que conmocionó a todo el país, contó que le toco recoger basura para poder vivir.

Roldán hizo una gira de medios para promocionar su libro ‘Silbato de oro’ y con la periodista Eva Rey no solo se animó a elegir a Faustino ‘El Tino’ Asprilla como el mejor jugador colombiano de la historia, también contó lo duro que fue salir del municipio Remedios, Antioquia.

Bajo la premisa que al realizar el libro ‘Silbato de oro’ desenterró muchas cosas que lo hirieron y que fue muy difícil porque “ser pobre no es fácil”, Wilmar Roldán confesó que era muy duro recordar todo lo que le tocó vivir cuando llegó por primera vez a Medellín. ¡Hasta le tocó recoger basura!

La confesión de Roldán que sorprendió a toda Colombia: “Me toco recoger basura para poder vivir”

Wilmar Roldán es considerado el mejor árbitro en Colombia. (Foto: Getty Images)

“Más duro acá en Medellín porque es que aquí en Medellín a mí me tocó recoger basura para poder vivir aquí en esta ciudad. Ser barrendero, ser trabajador de los carros de basura y eso la gente no lo sabía. La gente de pronto lo va a coger en contra de uno, porque así en promedio son las personas que no te aceptan, y el éxito que puedas tener”, le confesó Roldán a Eva Rey.

Wilmar Roldán reveló si le tocó aguantar hambre para llegar a la Liga Colombiana

Como si la confesión que tuvo que recoger basura para poder llegar a ser árbitro en la Liga Colombiana no hubiera sorprendido lo suficiente, Wilmar Roldán confesó que muchas veces pasó hambre. Incluso, le dijo a su esposa que no lo inscribiera en un reality porque “no quiero volver a aguantar hambre. Esa es la peor sensación que puede sentir un ser humano. El hambre”.

