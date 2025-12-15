Guillermo Almada es el DT que todos quieren ver en la Selección de Ecuador en un futuro. El técnico es pedido por hinchas, propuesto por diferentes candidatos, y hasta por su propia boca se acercó a la Selección de Ecuador. Sin embargo, ahora el DT se aleja de ‘La Tri’.

Se supo que Almada fue despedido de Real Valladolid, tras expresar su deseo de salir. El entrenador uruguayo apenas había llegado a España para asumir este reto, y ahora se fue del equipo de la segunda categoría, porque un club de primera lo quiere.

El club interesado en el futuro de Guillermo Almada para que sea su nuevo DT es el Real Oviedo. El técnico expresó su deseo de irse a dirigir en la primera categoría y esto no gustó en Valladolid, por lo cual, lo terminaron suspendiendo de sus funciones.

Se espera que en las siguientes horas, Real Oviedo termine confirmando a Guillermo Almada como su nuevo DT, donde seguramente le pondrían un contrato al entrenador por las siguientes temporadas, alejándose así de la Selección de Ecuador.

Guillermo Almada llegaría al Real Oviedo. (Foto: GettyImages)

Almada es un DT que gusta mucho en Ecuador, tras lo que hizo con Barcelona SC en su periodo de 2015 a 2019. El técnico ganó un solo campeonato, pero estuvo muy cerca de la final de la Copa Libertadores en 2017, donde se quedó eliminado ante Gremio.

La cercanía de Almada con el Real Oviedo también se da porque el equipo es propiedad del “Grupo Pachuca”, donde Almada demostró un gran rendimiento y fue campeón con el equipo principal en México. De ahí que, tenga deseo de hacer este cambio.

Los números de Guillermo Almada en el Real Valladolid

Con el Real Valladolid, Guillermo Almada apenas llevaba 19 partidos dirigidos. Sumando 6 victorias, 6 empates y 7 de derrotas. No tenía un buen presente, no obstante, en Valladolid no se analizaba la posibilidad de despedirlo hasta que pasó lo de Real Oviedo.

El puesto de Real Oviedo en la Liga de España

Real Oviedo está en puestos de descenso en la primera división, ya que se encuentra en el lugar 19 con apenas 10 puntos. El que sería el nuevo equipo de Guillermo Almada está a 5 puntos de los lugares de salvación y necesita despertar ya, para salvar la categoría.

