“Cuidado con nosotros”: El mensaje de Gonzalo Plata a William Pacho en la previa de la final de la Intercontinental

El miércoles 17 de diciembre de 2025 se enfrentarán por la final de la Copa Intercontinental, Flamengo contra PSG. Gonzalo Plata se estará viendo las caras con William Pacho, para así definir a un nuevo campeón. En la previa el delantero avisó al defensor.

Flamengo llega a este duelo sumamente motivado después de ganar la Copa Libertadores en su última edición y también con la chance de volver a darle a Sudamérica un campeón intercontinental. Ya en el pasado Mundial de Clubes, demostraron que pueden competir contra estos rivales.

En la previa del duelo de ecuatorianos, Gonzalo Plata mandó eeste mensaje: “Apenas pasemos le voy a mandar un mensaje y decirle cuidado con nosotros, molestándolo. Sabemos que el PSG es un equipo fuerte“, comentó el jugador ecuatoriano.

El PSG, a diferencia de Flamengo, no tuvo que jugar instancias previas en este torneo. El campeón de la Champions League ya esperaba en la final, tras ser el ganador de este torneo de manera continua desde 2012. Previamente, este era el torneo denominado: “Mundial de Clubes”.

Se espera que tanto Gonzalo Plata como William Pacho salgan como titulares en sus respectivos equipos y puedan jugar esta final. Ecuador podrá volver a sumar un campeón de la Intercontinental, después de Alberto Spencer, quien fuera campeón con Peñarol a inicios de la década del 60.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan y qué canal pasa la final de la Copa Intercontinental?

ver también Guillermo Almada fue despedido de Real Valladolid, pero se aleja de la Selección de Ecuador

La final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo se podrá ver desde las 12H00 del miércoles 17 de diciembre de 2025. El canal para ver el encuentro en Ecuador es DSports, mientras que en otros lugares del mundo se podría ver a través de FIFA+.

¿Cuántos millones ganaría el campeón de la Copa Intercontinental?

De acuerdo, a los reportes de la FIFA, el campeón de la Copa Intercontinental se llevaría un premio económico superior a los 5 millones de dólares, mientras que el Subcampeón ganaría 4 millones de dólares.

Encuesta¿Qué jugador ecuatoriano quieres que gane? ¿Qué jugador ecuatoriano quieres que gane? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: