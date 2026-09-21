Chito Vera confirma su histórica pelea en Ecuador: ¿Cuándo lucha y contra quién?

Después de volver a la victoria en la UFC, Chito Vera también confirma su primer evento en Ecuador.

Chito Vera regresó a la victoria en la UFC y volvió a emocionar a Ecuador, después de acabar con una racha de 3 años sin ganar. El peleador ecuatoriano ahora dio una gran noticia y confirmó que también tendrá un evento en Ecuador en los próximos días.

Con el mensaje “Próxima parada mi tierra”, Chito Vera reveló en redes sociales que estará enfrentando a José Aldo en un evento en Quito de la empresa Hype. Este combate solo será con la regla de Solo Sumisión.

La confirmación de Chito Vera plantea que esta será su primera lucha en Quito ya como la gloria consagrada de la UFC que es el ecuatoriano. El tricolor es el luchador más importante en la historia del país e incluso llegó a pelear por el cinturón del peso gallo.

¿Cuándo pelea Chito Vera en Ecuador y quién es su rival?

Chito Vera peleará contra José Aldo en el Coliseo General Rumiñahui en Quito, el próximo 4 de octubre. Este combate reúne a dos de los peleadores sudamericanos más importantes en la historia de la MMA, cada uno para su respectivo país.

La confirmación de Chito Vera de su pelea en Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

Otro gran peleador ecuatoriano que estará en el evento es Mayton Perea, que recién firmó su contrato con la UFC y es el nuevo ecuatoriano en la empresa. Además, también se especuló con la presencia de que Michael Morales esté en el evento, pero no será así.

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La fortuna que ganó Chito Vera en su último combate

Se reveló que Chito Vera en su último evento en la UFC ganó un premio total de 400.000 dólares, esto entre lo asegurado por la participación y también por el bono de desarrollo.

En síntesis: