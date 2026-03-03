Es tendencia:
logotipo del encabezado
Barcelona SC

Rompió a Johan García y Barcelona SC pedirá sanción histórica para Mateo Maccari

Johan García se perderá varios meses de competencia y Barcelona SC pide esta sanción para su agresor.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Barcelona SC pide sanción histórica para Mateo Maccari
© Captura de pantalla Zapping/ Edit BVBarcelona SC pide sanción histórica para Mateo Maccari

El pasado fin de semana se dio una de las imágenes más tristes del fútbol ecuatoriano con la lesión de Johan García. El volante ecuatoriano, que daba sus primeros pasos en Barcelona SC, sufrió una fractura de Peroné y estará fuera entre 3 y 6 meses.

Tras la lesión de García, las miradas empezaron a apuntar a Mateo Maccari, quien lamentablemente se vio involucrado en la falta del jugador de Barcelona SC. El jugador se puso a las “ordenes” del jugador para ayudarlo con su recuperación, pero ahora el ‘Ídolo’ tomó una contundente decisión.

Se reveló que Barcelona SC buscaría la máxima sanción para Maccari. No obstante, esta no puede ser superior a las 5 fechas. De acuerdo, al reglamento del fútbol ecuatoriano. Por lo cual, el jugador solo se perdería estos partidos y luego volvería a competir.

Desde LigaPro no se puede aplicar una sanción más grave al jugador y como ha pasado en otros casos, solo pueden ser 5 fechas, aunque si se considera que no fue tan grave es posible que le den menos. Este último panorama se ve poco probable.

La lesión de Johan García. (Captura de pantalla: Zapping)

La jugada de Maccari contra Johan García sigue generando un importante debate en el fútbol ecuatoriano. Puesto que, muchos consideran, entre ellos César Farías, que hubo “mala fe” del jugador de Cuenca. Para un mal mayor, Barcelona SC acabó perdiendo aquel encuentro.

Publicidad

El tiempo de recuperación de Johan García

Martín Anselmi, DT de Botafogo, no dudó en ponerle este apodo a Barcelona SC

ver también

Martín Anselmi, DT de Botafogo, no dudó en ponerle este apodo a Barcelona SC

Johan García se perdería entre 3 y 6 meses de competencia, sin embargo, su recuperación debe ser llevada de manera prudente y lenta. Esta fue la misma lesión que acabó sufriendo Joao Rojas en 2024 y que lo tuvo fuera poco más de 1 año.

Barcelona SC no irá al mercado para reemplazar a Johan García

Aunque es probable que lo pierdan todo el año, desde Barcelona SC no se buscará ningún reemplazo en el mercado de fichajes. En el club decidieron no ir al mercado y dar por cerrado el libro de pases. Farías pierde una variante con esta decisión.

Encuesta

¿Deben sancionar a Maccari con meses sin jugar?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • El juvenil Johan García sufrió una fractura de peroné y estará fuera de tres a seis meses.
  • Barcelona SC solicitará la sanción máxima de cinco fechas para el jugador Mateo Maccari.
  • El club decidió no fichar un reemplazo para García y cerró oficialmente su libro de pases.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Los otros jugadores de Barcelona que recibieron amenazas igual que Mario Pineida
Fútbol de Ecuador

Los otros jugadores de Barcelona que recibieron amenazas igual que Mario Pineida

Revelan el jugador de Barcelona que tenía seguridad privada ¿era Mario Pineida?
Fútbol de Ecuador

Revelan el jugador de Barcelona que tenía seguridad privada ¿era Mario Pineida?

Pese al mal momento: Confirman que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026
Fútbol de Ecuador

Pese al mal momento: Confirman que 10 jugadores dejarán Barcelona SC para la temporada 2026

Barcelona SC tiene que jugar ante Independiente del Valle y esta sería la postura del club
Fútbol de Ecuador

Barcelona SC tiene que jugar ante Independiente del Valle y esta sería la postura del club

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo