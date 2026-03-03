El pasado fin de semana se dio una de las imágenes más tristes del fútbol ecuatoriano con la lesión de Johan García. El volante ecuatoriano, que daba sus primeros pasos en Barcelona SC, sufrió una fractura de Peroné y estará fuera entre 3 y 6 meses.

Tras la lesión de García, las miradas empezaron a apuntar a Mateo Maccari, quien lamentablemente se vio involucrado en la falta del jugador de Barcelona SC. El jugador se puso a las “ordenes” del jugador para ayudarlo con su recuperación, pero ahora el ‘Ídolo’ tomó una contundente decisión.

Se reveló que Barcelona SC buscaría la máxima sanción para Maccari. No obstante, esta no puede ser superior a las 5 fechas. De acuerdo, al reglamento del fútbol ecuatoriano. Por lo cual, el jugador solo se perdería estos partidos y luego volvería a competir.

Desde LigaPro no se puede aplicar una sanción más grave al jugador y como ha pasado en otros casos, solo pueden ser 5 fechas, aunque si se considera que no fue tan grave es posible que le den menos. Este último panorama se ve poco probable.

La lesión de Johan García. (Captura de pantalla: Zapping)

La jugada de Maccari contra Johan García sigue generando un importante debate en el fútbol ecuatoriano. Puesto que, muchos consideran, entre ellos César Farías, que hubo “mala fe” del jugador de Cuenca. Para un mal mayor, Barcelona SC acabó perdiendo aquel encuentro.

Publicidad

Publicidad

El tiempo de recuperación de Johan García

ver también Martín Anselmi, DT de Botafogo, no dudó en ponerle este apodo a Barcelona SC

Johan García se perdería entre 3 y 6 meses de competencia, sin embargo, su recuperación debe ser llevada de manera prudente y lenta. Esta fue la misma lesión que acabó sufriendo Joao Rojas en 2024 y que lo tuvo fuera poco más de 1 año.

Barcelona SC no irá al mercado para reemplazar a Johan García

Aunque es probable que lo pierdan todo el año, desde Barcelona SC no se buscará ningún reemplazo en el mercado de fichajes. En el club decidieron no ir al mercado y dar por cerrado el libro de pases. Farías pierde una variante con esta decisión.

Encuesta¿Deben sancionar a Maccari con meses sin jugar? ¿Deben sancionar a Maccari con meses sin jugar? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: