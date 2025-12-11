Tras lo que fue su gran presentación ante Sean Brady en la UFC, Michael Morales disparó todos los rumores sobre su siguiente pelea en la UFC y sobre la posibilidad de pelear por el campeonato. Sin embargo, el ecuatoriano aún tendría que esperar.

Fue el mismo Michael Morales el que le reveló a El Canal del Fútbol que ahora su siguiente combate no sería uno por el campeonato. El ecuatoriano aún tendría que esperar por esta importante lucha y todavía iría a un combate eliminatorio en el 2026.

El peleador reveló que su siguiente rival sería Jack Della Maddalena, quien recientemente perdió el campeonato. Esta lucha podrían ser clave para que Morales finalmente se meta en la pelea por el título y para a ser el retador número 1.

Della Maddalena era el campeón del Peso Welter hasta que terminó emparejado en la anterior pelea con Islam Makhachev, que ahora es el mejor de la división. Con esa derrota, el que sería el próximo rival de Michael Morales pasó de ser el campeón al número 1.

Aunque la UFC no ha confirmado aún ninguna pelea para esta división tan competitiva de la compañía, lo más probable es que Machado Garry vaya por el campeonato. No obstante, esto no se decide aún y no habrá luces hasta comienzos de 2026.

Los números de Michael Morales en la UFC

Actualmente, Michael Morales tiene un récord en la MMA que lo vuelve “invencible”, ya que el ecuatoriano ha participado en 19 peleas y ha ganado las 19, 14 de ellas fueron por nocaut. Ahora el tricolor es un serio aspirante a una pelea oficial.

