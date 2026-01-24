Por qué ESPN no transmite la UFC y qué canal pasa UFC 324: Gaethje vs. Pimblett

Se acabó la espera para todos los miles de fanáticos de todo el mundo y la UFC (Ultimate Fighting Championship) vuelve a ver acción este sábado 24 de enero con una cartelera que tendrá grandes peleas y hasta un cinturón interino en juego.

El T-Mobile Arena de Las Vegas es el escenario elegido para el regreso de la máxima liga de artes marciales mixtas de todo el mundo, que tendrá la pelea entre Justin Gaethje (4° del ranking) y Paddy Pimblett (5°), por el cinturón interino de peso Ligero, como plato fuerte.

Mientras la expectativa crece de cara a un año que promete, el principal cambio que notan los fanáticos de la UFC en todo el mundo es la televisación. Desde 2026, todos los eventos, tanto preliminares como las carteleras principales, serán transmitidos por Paramount+ y ya no por ESPN.

La máquina de bonos vs. la nueva estrella

Justin Gaethje no es solo un contendiente, es garantía de espectáculo: posee uno de los promedios más altos de “Pelea de la Noche” en la historia de la organización y rara vez deja la decisión en manos de los jueces. Del otro lado, Paddy Pimblett llega con una racha inmaculada en UFC, buscando validar su estatus mediático con su primer cinturón, en un choque de estilos clásico entre el striker violento y el grappler oportunista.

El camino obligado hacia la unificación

Más allá del cinturón interino que se entregará en Las Vegas, el ganador de esta noche quedará automáticamente como el retador mandatorio para unificar títulos contra el campeón lineal Ilia Topuria (hoy fuera de acción). Además, la velada tiene un peso específico propio en la división Gallo: con Sean O’Malley en la co-estelar, el octágono podría definir a dos futuros campeones en una sola noche.

La cartelera completa de UFC 324:

Cartelera Estelar (Main Card)

Evento Principal (Título Interino Peso Ligero): Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett Co-Estelar (Peso Gallo): Sean O’Malley vs. Song Yadong

Sean O’Malley vs. Song Yadong Peso Pesado: Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis

Waldo Cortés-Acosta vs. Derrick Lewis Peso Mosca Femenino: Natalia Silva vs. Rose Namajunas

Natalia Silva vs. Rose Namajunas Peso Pluma: Arnold Allen vs. Jean Silva

Cartelera Preliminar (Prelims)

Peso Gallo: Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo (Figueiredo no dio el peso, pero la pelea sigue en pie).

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo (Figueiredo no dio el peso, pero la pelea sigue en pie). Peso Medio: Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev Peso Semipesado: Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas

Nikita Krylov vs. Modestas Bukauskas Peso Mosca: Alex Perez vs. Charles Johnson (Perez no dio el peso, pelea en pie).

Primeras Preliminares

Peso Ligero: Michael Johnson vs. Alexander Hernández

Michael Johnson vs. Alexander Hernández Peso Pesado: Josh Hokit vs. Denzel Freeman

Josh Hokit vs. Denzel Freeman Peso Welter: Adam Fugitt vs. Ty Miller

A qué hora comienza UFC 324: Gaethje vs. Pimblett

Primeras Preliminares: 20:00 (ARG/CHI) / 17:00 (MEX)

20:00 (ARG/CHI) / 17:00 (MEX) Preliminares: 22:00 (ARG/CHI) / 19:00 (MEX)

22:00 (ARG/CHI) / 19:00 (MEX) Cartelera Estelar: 00:00 (ARG/CHI) / 21:00 (MEX)

Cómo ver todas las peleas de UFC 324: Gaethje vs. Pimblett

Todos los eventos de la compañía, desde este 2026, serán transmitidos por Paramount+, por lo que aquellos que quieran mirar esta velada deberán suscribirse a esta plataforma.

DATOS CLAVE

Justin Gaethje y Paddy Pimblett disputan el cinturón interino de peso ligero en UFC 324.

La transmisión del evento será exclusiva por Paramount+ este sábado 24 de enero.