El siguiente mercado de fichajes podría tener a William Pacho juntándose con otro seleccionado ecuatoriano en el PSG. El gigante francés pagará varios millones por otro de nuestros jugadores según la prensa internacional.

Medios internacionales han hecho eco de un supuesto interés de los campeones de Francia en Joel Ordóñez. El PSG piensa ya en el reemplazo de Marquinhos y el ecuatoriano es uno de los apuntados.

No es la primera vez que el equipo de la Ligue 1 se interesa en el ecuatoriano del Club Brujas, ya el año pasado se activaron los rumores. El equipo belga sin embargo no quiere venderlo hasta luego del Mundial, confiando que será convocado y puesto como titular por Beccacece.

Joel Ordóñez recientemente pudo haber sido traspasado al Crystal Palace por 40 millones de euros, una cifra que supera los 35 millones por los que casi se va al Olympique de Marsella hace seis meses.

Liverpool, Arsenal, Olympique de Marsella, son algunos de los equipos que sondearon al defensor central de 21 años de edad. Aunque parecía que el Brujas lo iba a vender, no se desprendió de su titular.

El valor de mercado de Joel Ordóñez

Actualmente, Joel Ordóñez tiene un valor de mercado de 28 millones de euros. No obstante, en caso de mejorar en los siguientes meses y hacer un buen Mundial con Ecuador, el central podría ser vendido por más de 50 millones de euros.

Joel Ordóñez – Ecuador

