Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ayrton Preciado

Ayrton Preciado se olvida de Emelec y regresa a otro grande de LigaPro

El extremo ecuatoriano Ayrton Preciado regresará al país para jugar en otro grande de LigaPro tras haber sido campeón en Emelec.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Ayrton Preciado se olvida de Emelec y regresa a otro grande de LigaPro Foto: Getty
Ayrton Preciado se olvida de Emelec y regresa a otro grande de LigaPro Foto: Getty

Ayrton Preciado encontró algo de regularidad en Aldosivi de Argentina, sin embargo no fue renovado por el ‘Tiburón’. El extremo ecuatoriano a sus 30 años regresará al fútbol ecuatoriano para la siguiente temporada.

En sus redes sociales, el periodista Roberto Bonafont dio a conocer que Ayrton Preciado es nuevo jugador de Barcelona SC para el 2026. Los ‘toreros’ decidieron ir por un extremo por pedido de César Farías.

En la actual posición le falta un extremo que sea de ganar la raya y el elegido fue Preciado, quién viene con la ventaja de ser agente libre. En Ecuador lo quiso Liga de Quito en el 2024.

Ayrton Preciado viene a sumar un salario menor a 15 mil dólares, cifra considerablemente baja comparando con lo que ganaba en Santos Laguna y Querétaro de México, así como en Emelec, dónde fue campeón ecuatoriano en el 2017.

Se espera que Barcelona se refuerce con un extremo más, así como un par de delanteros. Darío Benedetto y Miguel Parrales no están aún para ser los goleadores del club.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Publicidad
Liga de Quito descarta dos refuerzos pese a pedido de los hinchas

ver también

Liga de Quito descarta dos refuerzos pese a pedido de los hinchas

Ayrton Preciado – Emelec. Foto: Getty

Ayrton Preciado – Emelec. Foto: Getty

En resumen

  • Ayrton Preciado es nuevo jugador de Barcelona SC para la temporada 2026.
  • El extremo llega como agente libre con un salario inferior a 15 mil dólares.
  • César Farías solicitó el fichaje para reforzar la plantilla junto a once jugadores confirmados.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Barcelona vs. Inter Miami: Así están los precios de las entradas a una semana del partido contra Messi
Fútbol de Ecuador

Barcelona vs. Inter Miami: Así están los precios de las entradas a una semana del partido contra Messi

Los jugadores señalados por la derrota de Barcelona en su Noche Amarilla: “Deben irse ya”
Fútbol de Ecuador

Los jugadores señalados por la derrota de Barcelona en su Noche Amarilla: “Deben irse ya”

Ganó la LigaPro con Aucas y ahora César Farías lo quiere en Barcelona
Fútbol de Ecuador

Ganó la LigaPro con Aucas y ahora César Farías lo quiere en Barcelona

Lamine Yamal ante los rumores de mercado: ''Ojalá me quede en el Barcelona''
Europa

Lamine Yamal ante los rumores de mercado: ''Ojalá me quede en el Barcelona''

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo