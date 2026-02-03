Ayrton Preciado se olvida de Emelec y regresa a otro grande de LigaPro

Ayrton Preciado encontró algo de regularidad en Aldosivi de Argentina, sin embargo no fue renovado por el ‘Tiburón’. El extremo ecuatoriano a sus 30 años regresará al fútbol ecuatoriano para la siguiente temporada.

En sus redes sociales, el periodista Roberto Bonafont dio a conocer que Ayrton Preciado es nuevo jugador de Barcelona SC para el 2026. Los ‘toreros’ decidieron ir por un extremo por pedido de César Farías.

En la actual posición le falta un extremo que sea de ganar la raya y el elegido fue Preciado, quién viene con la ventaja de ser agente libre. En Ecuador lo quiso Liga de Quito en el 2024.

Ayrton Preciado viene a sumar un salario menor a 15 mil dólares, cifra considerablemente baja comparando con lo que ganaba en Santos Laguna y Querétaro de México, así como en Emelec, dónde fue campeón ecuatoriano en el 2017.

Se espera que Barcelona se refuerce con un extremo más, así como un par de delanteros. Darío Benedetto y Miguel Parrales no están aún para ser los goleadores del club.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

Ayrton Preciado – Emelec. Foto: Getty

