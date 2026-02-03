Guillermo Duró dejó Emelec y revelan cuánto le quedan debiendo

Se estaba negociando y finalmente ocurrió, Guillermo Duró no es más entrenador de Emelec para el 2026 y este martes se conocieron detalles además de las cifras que le quedan debiendo al entrenador argentino mientras hay rumores de refuerzos.

El periodista Gabriel Solorzano de KCH Radio dio a conocer que la salida de Guillermo Duró no fue por temas deportivos. “La razón principal fue su nuevo contrato, el que quedó firmado de la directiva saliente, que le significaba un salario de 700 mil dólares al año”.

El periodista también recalcó lo que se dijo la semana pasada, sobre el malestar que hay en el club por las irregularidades de contratos. “Jugadores de Segunda Categoría ganando cifras irreales (se hablaba de 20 mil dólares mensuales) estos fueron firmados con el ok de Duró”.

Sobre los detalles de su salida y lo que queda pendiente, Emelec le cancelará los meses impagos del contrato anterior así como máximo su cláusula de salida de 160 mil dólares. El ex entrenador de Delfín SC está dispuesto a rebajar sus aspiraciones económicas sobre esta cláusula.

Mientras tanto la nueva directiva ya tendría avanzada la llegada del cuerpo técnico 2026, medios de Ecuador y México ponían a Vicente Sánchez como el reemplazante.

Las sanciones y deudas que tiene Emelec

Emelec ahora mismo tiene deudas superior a los 5 meses con sus jugadores, y tenía 10 castigos en FIFA, no obstante, en las últimas horas se reveló que ya hay una menos y el club las cumplirá más adelante todas para poder inscribir a sus nuevos fichajes.

