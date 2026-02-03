Leonai Souza y Dixon Arroyo dejarán Barcelona pero se quedarían en LigaPro

Pese a que tienen contrato vigente, Barcelona SC no tendrá en planes a Leonai Souza y Dixon Arroyo. Ambos jugadores quieren quedarse pero ante la falta de minutos piensan en otras opciones, y ya hay dos equipos interesados en ficharlos para el 2026.

Según De Una, Leonai Souza es del interés de Liga de Quito mientras que Dixon Arroyo está en planes del Orense SC. El interés de los ‘albos’ no es nuevo, ya en diciembre 2025 Tiago Nunes lo pidió.

Ambos fueron presentados en la Noche Amarilla, sin embargo el club negocia la terminación de los contratos. Los jugadores expresaron su deseo de quedarse y les advirtieron que no tendrían minutos.

Souza encajaría en lo deportivo con el pendiente de Liga de buscar un volante central y tras la negativa de Jefferson Intriago por lo económico, el brasileño se perfila.

Dixon Arroyo fue campeón con el Inter Miami de la MLS antes de regresar a LigaPro y no tendría problemas en encontrar un nuevo equipo en la liga de Estados Unidos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

