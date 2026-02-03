Los fichajes que tendría Liga de Quito con los millones de Nilson Angulo

Liga de Quito recibirá tres millones de dólares por la venta de Nilson Angulo al Sunderland de la Premier League y con esto se abren posibilidades para los ‘albos’. El equipo ecuatoriano tendría cerca poder reforzarse con fichajes que parecían descartados.

Jefferson Intriago, Anderson Julio y Erick Mendoza podrían reforzar Liga de Quito para el 2026. Los tres ecuatorianos fueron objetivos de Liga pero por temas económicos no se mantuvieron en planes.

Para Tiago Nunes un volante cinco y un carrilero son las prioridades para este cierre de mercado. El volante central podría facilitar su terminación de contrato si los ‘albos’ ofrecen un valor por el traspaso.

En el caso de Anderson Julio tiene un año más de contrato con el FC Dallas pero por una oferta de préstamo podrían acceder a dejarlo ir. Mendoza estuvo hasta entrenando en Liga esta semana.

En este mismo mes podrían recibir otros millones si es que Ederson Castillo concreta su salida al fútbol europeo, con el FC Barcelona y Manchester United interesados.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Anderson Julio – Liga de Quito.

