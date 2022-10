Athletic Club and Atletico Madrid will face each other on Saturday at the San Mames Stadium in Bilbao for the ninth round of the 2022-2023 La Liga season. Here you will find the kick-off time of the match and how to watch or live stream online it in your country.

Atletico Madrid will visit Athletic Club on Saturday at the San Mames Stadium in Bilbao on Matchday 9 of the 2022-2023 La Liga season. Check out everything there is to know about this exciting Spanish League game, such as the kick-off time of the game and how to watch or live stream it online free in your country. If you are in the US, you can tune in to FuboTV (free trial).

Third-placed Athletic Club want to stay close to Real Madrid and Barcelona, who will face each other on Sunday in a new edition of El Clasico. The team coached by Ernesto Valverde has accumulated four games without defeats, with three wins and one draw.

Atletico Madrid are also close to leaders Real Madrid and Barcelona. After a disappointing scoreless home draw with Club Brugge in the 2022-2023 UEFA Champions League, Diego Simeone's side will be looking for its 6th victory in the 2022-2023 La Liga season.

Athletic Club vs Atletico Madrid: Kick-off Time

Argentina: 4:00 PM

Australia: 6:00 AM (Sunday)

Bangladesh: 1:00 AM (Sunday)

Belgium: 9:00 PM

Brazil: 4:00 PM

Cameroon: 8:00 PM

Canada: 3:00 PM ET

Costa Rica: 1:00 PM

Croatia: 9:00 PM

Denmark: 9:00 PM

Ecuador: 2:00 PM

Egypt: 9:00 PM

France: 9:00 PM

Germany: 9:00 PM

Ghana: 7:00 PM

India: 12:30 AM (Sunday)

Indonesia: 3:00 AM (Sunday)

Iran: 10:30 PM

Ireland: 8:00 PM

Israel: 10:00 PM

Italy: 9:00 PM

Jamaica: 2:00 PM

Japan: 4:00 AM (Sunday)

Kenya: 10:00 PM

Malaysia: 3:00 AM (Sunday)

Mexico: 2:00 PM

Morocco: 8:00 PM

Netherlands: 9:00 PM

New Zealand: 8:00 AM (Sunday)

Nigeria: 8:00 PM

Norway: 9:00 PM

Poland: 9:00 PM

Portugal: 8:00 PM

Qatar: 10:00 PM

Saudi Arabia: 10:00 PM

Senegal: 7:00 PM

Serbia: 9:00 PM

Singapore: 3:00 AM (Sunday)

South Africa: 9:00 PM

South Korea: 4:00 AM (Sunday)

Spain: 9:00 PM

Sweden: 9:00 PM

Switzerland: 9:00 PM

Tanzania: 10:00 PM

Trinidad and Tobago: 3:00 PM

Tunisia: 8:00 PM

Uganda: 10:00 PM

UAE: 11:00 PM

UK: 8:00 PM

United States: 3:00 PM ET

Athletic Club vs Atletico Madrid: TV Channel and Live Streaming

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Australia: Optus Sports

Bangladesh: T Sports

Belgium: Play Sports, Eleven Sports 1 Belgium

Brazil: Star+, NOW NET e Claro, ESPN, GUIGO

Cameroon: DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Canada: TSN App, TSN.ca

Costa Rica: Sky HD, Vix+

Croatia: Arena Sport 6 Croatia

Denmark: TV2 Play Denmark, TV2 Sport X

Ecuador: ESPN, Star+

Egypt: beIN Sports HD 1, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, TOD, beIN SPORTS CONNECT

France: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Free

Germany: DAZN, DAZN1

Ghana: 7SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

India: Sports18 HD, Sports18, Voot Select

Indonesia: beIN Sports 3 Indonesia, beIN Sports Connect Indonesia

International: Bet365

Iran: beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English

Ireland: FreeSports TV UK, LaLigaTV

Italy: DAZN

Jamaica: ESPN Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Japan: DAZN, WOWOW Live

Kenya: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Mexico: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Morocco: TOD, beIN Sports Premium 1, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports English, beIN Sports HD 1

Netherlands: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nigeria: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Norway: TV 2 Play, TV2 Sport Premium

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Qatar: beIN Sports English, beIN Sports HD 1, beIN Sports Premium 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Saudi Arabia: beIN Sports HD 1, TOD, beIN SPORTS CONNECT

Senegal: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA

Serbia: Arena Sport 1P

Singapore: beIN Sports Connect Singapore, StarHub TV+, beIN Sports Singapore

South Africa: SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, DStv App, SuperSport Laliga, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1

Spain: Movistar+, Movistar Laliga UHD, Movistar Laliga, Movistar Laliga 2

Sweden: C More Fotball, Discovery+, C More Sweden

Switzerland: Blue Sport 5, Blue Sport, Blue Sport 2

Tanzania: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Trinidad and Tobago: ESPNPlay Caribbean, ESPN Caribbean

Tunisia: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports HD 1, beIN Sports Premium 1

Uganda: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, DStv Now

UAE: beIN Sports HD 1, TOD, beIN Sports Premium 1, beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT

UK: FreeSports TV UK, LaLigaTV

United States: FuboTV (free trial), ESPN Deportes, ESPN Deportes+, ESPN+