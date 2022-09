For Matchday 5 of the 2022/2023 La Liga season, Barcelona will visit Cadiz. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

Cadiz will receive Barcelona this Saturday, September 10 for the Matchday 5 of La Liga 2022/2023 at the Nuevo Mirandilla Stadium. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country.

It will be a duel between the extremes of the standings. On the one hand, they will be one of the three unbeaten teams in the 2022/2023 La Liga season. Barcelona won 3 games and tied 1 for a total of 10 points, only two behind Real Madrid, the only ones who won their first four games. Of course, the Catalan team will seek to reach the "Merengue" at the top.

On the other side will be one of the four teams (the other three are Getafe, Elche and Sevilla) that have not yet won. And not only that, since this team occupies the last place in the standings without points or goals in favor. As if that were not enough, in the first four games they received 10 goals. They have a lot to improve, and how much sooner they need to start getting points so they don't suffer from relegation like last season.

Cadiz vs Barcelona: Kick-Off Time

Cadiz will play Barcelona for the Matchday 5 of the 2022/2023 La Liga this Saturday, September 10 at the Nuevo Mirandilla Stadium in Cadiz, Spain.

Australia: 2:30 AM (September 10)

Bahamas: 12:30 PM

Bangladesh: 8:30 PM

Barbados: 12:30 PM

Belize: 10:30 AM

Botswana: 6:30 PM

Brazil: 1:30 PM

Brunei: 12:30 AM (September 10)

Burundi: 6:30 PM

Cameroon: 5:30 PM

Canada: 12:30 PM

Eswatini: 6:30 PM

Ethiopia: 7:30 PM

Fiji: 4:30 AM (September 10)

France: 6:30 PM

Gambia: 4:30 PM

Germany: 6:30 PM

Ghana: 4:30 PM

Guyana: 12:30 PM

India: 10 PM

Ireland: 5:30 PM

Italy: 6:30 PM

Jamaica: 11:30 AM

Kenya: 7:30 PM

Lesotho: 6:30 PM

Liberia: 4:30 PM

Malawi: 6:30 PM

Malaysia: 12:30 AM (September 10)

Malta: 6:30 PM

Mauritius: 6:30 PM

Mexico: 11:30 AM

Namibia: 6:30 PM

Netherlands: 6:30 PM

New Zealand: 4:30 AM (September 10)

Nigeria: 5:30 PM

Pakistan: 9:30 PM

Papua New Guinea: 2:30 AM (September 10)

Philippines: 12:30 AM (September 10)

Portugal: 5:30 PM

Rwanda: 6:30 PM

Sierra Leone: 4:30 PM

Singapore: 12:30 AM (September 10)

Solomon Islands: 3:30 AM (September 10)

South Africa: 6:30 PM

South Sudan: 6:30 PM

Spain: 6:30 PM

Sri Lanka: 10 PM

Sudan: 6:30 PM

Tanzania: 7:30 PM

Trinidad and Tobago: 12:30 PM

Uganda: 7:30 PM

UK: 5:30 PM

United States: 12:30 PM (ET)

Zambia: 5:30 PM

Zimbabwe: 5:30 PM

Cadiz vs Barcelona: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Bangladesh: MTV India, T Sports

Botswana: SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Brazil: Star+

Brunei: beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia

Burundi: SuperSport MáXimo 3, Canal+ Sport 5 Afrique, DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Cameroon: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, DStv Now, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Canada: TSN4, TSN.ca, TSN App

Ethiopia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football

Fiji: Sky Sport 7 beIN Sports

France: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 1

Gambia: Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Germany: DAZN1, DAZN

Ghana: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football, Canal+ Sport 5 Afrique, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

India: MTV India, Voot Select, Sports18, Sports18 HD

International: bet365

Ireland: Premier Sports 1, Premier Player HD, LaLigaTV

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Lesotho: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football

Liberia: SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Malawi: SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Malaysia: beIN Sports Connect Malaysia

Malta: TSN4 Malta, GO TV Anywhere

Mauritius: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Mexico: Sky HD, Blue to Go Video Everywhere

Namibia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

New Zealand: Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Nigeria: SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga Nigeria, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Pakistan: MTV India

Philippines: beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Eleven Sports 2 Portugal

Rwanda: SuperSport GOtv LaLiga, Canal+ Sport 5 Afrique, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Sierra Leone: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, Canal+ Sport 5 Afrique, DStv Now

Singapore: beIN Sports Connect Singapore

South Africa: SuperSport Laliga, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv App

South Sudan: DStv Now, beIN SPORTS CONNECT

Spain: Movistar Laliga 2Football, r Laliga, Movistar+

Sri Lanka: MTV India

Sudan: beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Eswatini: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Tanzania: SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Uganda: SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

United Kingdom: Premier Sports 1, LaLiga TV, Premier Player HD

USA: ESPN+

Zambia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Zimbabwe: SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now