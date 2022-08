The Spanish League is about to start for the 2022-23 La Liga season. Here, find out the complete schedule, dates, teams, and how to watch the Spanish top tier in the US.

La Liga 2022-23 season will be a new chance for the Spanish teams to clinch a new La Liga title. It will start on Friday, August 12 and it is expected to have a break in between due to the 2022 Qatar World Cup. Then, it will resume to finish off on June, 2023.

Real Madrid are among the favorites as the current La Liga Champions. As well as Atletico Madrid and Barcelona are in the fight for the La Liga trophy. Although, anything can happen, these three are most likely to end up on top of the La Liga standings.

The Spanish league has a round-robin format for the competition, where each team meets twice in the season. Therefore, the 2022-23 La Liga has 38 matchdays to decide which team will lift the La Liga trophy of the 92nd Spanish top-flight season.

2022-23 La Liga: Teams

As most of the top 5 European leagues, La Liga is composed by 20 teams. A total of 17 sides are from last season, and three teams are promoted from the Spanish second division. The teams promoted are Girona, Almeria and Real Valladolid, who will replace Granada, Levante and Deportivo Alaves. These are all 20 teams who will compete in this season:

Almeria

Athletic Bilbao

Atletico Madrid

Barcelona

Cadiz

Celta Vigo

Elche

Espanyol

Getafe

Girona

Mallorca

Osasuna

Rayo Vallecano

Betis

Real Madrid

Real Sociedad

Sevilla

Valencia

Valladolid

Villarreal

2022-23 La Liga: Schedule & Dates

The 2022-23 La Liga kicks-off on Friday, August 12, when Osasuna meet Sevilla at the El Sadar Stadium, This game will be available to watch in the US on ESPN+, as well as ESPN Deportes for most of the 2022-23 La Liga matchups.

Matchday 1

Friday, August 12

Osasuna vs Sevilla

Saturday, August 13

Celta Vigo vs Espanyol

Valladolid vs Villarreal

Barcelona vs Rayo Vallecano

Sunday, August 14

Cadiz vs Real Sociedad

Valencia vs Girona

Almeria vs Real Madrid

Monday, August 15

Athletic Clubs vs Mallorca

Getafe vs Atletico Madrid

Betis vs Elche

Matchday 2

Friday, August 19

Espanyol vs Rayo Vallecano

Sevilla vs Valladolid

Saturday, August 20

Osasuna vs Cadiz

Mallorca vs Betis

Celta Vigo vs Real Madrid

Sunday, August 21

Athletic Club vs Valencia

Atletico Madrid vs Villarreal

Real Sociedad vs Barcelona

Monday, August 22

Elche vs Almeria

Girona vs Getafe

Matchday 3

Friday, August 26

Girona vs Celta Vigo

Betis vs Osasuna

Saturday, August 27

Elche vs Real Sociedad

Rayo Vallecano vs Mallorca

Almeria vs Sevilla

Sunday, August 28

Getafe vs Villarreal

Barcelona vs Valladolid

Espanyol vs Real Madrid

Monday, August 29

Cadiz vs Athletic Club

Valencia vs Atletico Madrid

Matchday 4

Friday, September 2

Celta Vigo vs Cadiz

Saturday, September 3

Mallorca vs Girona

Real Madrid vs Betis

Real Sociedad vs Atletico Madrid

Sevilla vs Barcelona

Sunday, September 4

Osasuna vs Rayo Vallecano

Athletic Club vs Espanyol

Villarreal vs Elche

Valencia vs Getafe

Monday, September 5

Valladolid vs Almeria

Matchday 5

Friday, September 9

Girona vs Valladolid

Saturday, September 10

Rayo Vallecano vs Valencia

Espanyol vs Sevilla

Cadiz vs Barcelona

Real Madrid vs Mallorca

Sunday, September 11

Getafe vs Real Sociedad

Elche vs Athletic Club

Atletico Madrid vs Celta Vigo

Betis vs Villarreal

Monday, September 12

Almeria vs Osasuna

Matchday 6

Saturday, September 17

Athletic Club vs Rayo Vallecano

Atletico Madrid vs Real Madrid

Barcelona vs Elche

Betis vs Girona

Valencia vs Celta Vigo

Osasuna vs Getafe

Valladolid vs Cadiz

Real Sociedad vs Espanyol

Villarreal vs Sevilla

Mallorca vs Almeria

Matchday 7

Saturday, October 1

Getafe vs Valladolid

Cadiz vs Villarreal

Espanyol vs Valencia

Girona vs Real Sociedad

Sevilla vs Atletico Madrid

Mallorca vs Barcelona

Celta Vigo vs Betis

Rayo Vallecano vs Elche

Real Madrid vs Osasuna

Athletic Club vs Almeria

Matchday 8

Saturday, October 8

Atletico Madrid vs Girona

Barcelona vs Celta Vigo

Elche vs Mallorca

Getafe vs Real Madrid

Cadiz vs Espanyol

Osasuna vs Valencia

Real Sociedad vs Villarreal

Almeria vs Rayo Vallecano

Sevilla vs Athletic Club

Valladolid vs Betis

Matchday 9

Saturday, October 15

Athletic Club vs Atletico Madrid

Celta Vigo vs Real Sociedad

Mallorca vs Sevilla

Espanyol vs Valladolid

Real Madrid vs Barcelona

Valencia vs Elche

Rayo Vallecano vs Getafe

Girona vs Cadiz

Villarreal vs Osasuna

Betis vs Almeria

Matchday 10

Tuesday, October 18

Atletico Madrid vs Rayo Vallecano

Barcelona vs Villarreal

Eche vs Real Madrid

Sevilla vs Valencia

Almeria vs Girona

Getafe vs Athletic Club

Cadiz vs Betis

Valladolid vs Celta Vigo

Real Sociedad vs Mallorca

Osasuna vs Espanyol

Matchday 11

Saturday, October 22

Celta Vigo vs Getafe

Real Madrid vs Sevilla

Girona vs Osasuna

Barcelona vs Athletic Club

Betis vs Atletico Madrid

Espanyol vs Elche

Valencia vs Mallorca

Rayo Vallecano vs Cadiz

Valladolid vs Real Sociedad

Villarreal vs Almeria

Matchday 12

Saturday, October 29

Athletic Club vs Villarreal

Elche vs Getafe

Osasuna vs Valladolid

Almeria vs Celta Vigo

Cadiz vs Atletico Madrid

Valencia vs Barcelona

Real Sociedad vs Betis

Mallorca vs Espanyol

Sevilla vs Rayo Vallecano

Real Madrid vs Girona

Matchday 13

Saturday, November 5

Atletico Madrid vs Espanyol

Betis vs Sevilla

Celta Vigo vs Osasuna

Real Sociedad vs Valencia

Rayo Vallecano vs Real Madrid

Girona vs Athletic Club

Valladolid vs Elche

Villarreal vs Mallorca

Getafe vs Cadiz

Barcelona vs Almeria

Matchday 14

Tuesday, November 8

Athletic Club vs Valladolid

Elche vs Girona

Espanyol vs Villarreal

Almeria vs Getafe

Mallorca vs Atletico Madrid

Osasuna vs Barcelona

Valencia vs Betis

Rayo Vallecano vs Celta Vigo

Real Madrid vs Cadiz

Sevilla vs Real Sociedad

Matchday 15

Friday, December 30

Atletico Madrid vs Elche

Barcelona vs Espanyol

Celta Vigo vs Sevilla

Getafe vs Mallorca

Girona vs Rayo Vallecano

Betis vs Athletic Club

Real Sociedad vs Osasuna

Valladolid vs Real Madrid

Villarreal vs Valencia

Cadiz vs Almeria

Matchday 16

Saturday, January 7, 2023

Athletic Club vs Osasuna

Atletico Madrid vs Barcelona

Mallorca vs Valladolid

Espanyol vs Girona

Almeria vs Real Sociedad

Rayo Vallecano vs Real Betis

Elche vs Celta Vigo

Matchday 17

Saturday, January 14, 2023

Celta Vigo vs Villarreal

Cadiz vs Elche

Real Madrid vs Valencia

Almeria vs Atletico Madrid

Girona vs Sevilla

Real Sociedad vs Athletic Club

Betis vs Barcelona

Osasuna vs Mallorca

Getafe vs Espanyol

Valladolid vs Rayo Vallecano

Matchday 18

Saturday, January 21, 2023

Athletic Club vs Real Madrid

Atletico Madrid vs Valladolid

Barcelona vs Getafe

Elche vs Osasuna

Rayo Vallecano vs Real Sociedad

Espanyol vs Betis

Mallorca vs Celta Vigo

Sevilla vs Cadiz

Valencia vs Almeria

Villarreal vs Girona

Matchday 19

Saturday, January 28, 2023

Cadiz vs Mallorca

Real Madrid vs Real Sociedad

Almeria vs Espanyol

Celta Vigo vs Athletic Club

Osasuna vs Atletico Madrid

Girona vs Barcelona

Getafe vs Betis

Sevilla vs Elche

Valladolid vs Valencia

Villarreal vs Rayo Vallecano

Matchday 20

Saturday, February 4, 2023

Athletic Club vs Cadiz

Atletico Madrid vs Getafe

Barcelona vs Sevilla

Betis vs Celta Vigo

Elche vs Villarreal

Mallorca vs Real Madrid

Espanyol vs Osasuna

Real Sociedad vs Valladolid

Girona vs Valencia

Rayo Vallecano vs Almeria

Matchday 21

Saturday, February 11, 2023

Getafe vs Rayo Vallecano

Cadiz vs Girona

Espanyol vs Real Sociedad

Almeria vs Betis

Valencia vs Athletic Club

Celta Vigo vs Atletico Madrid

Villarreal vs Barcelona

Real Madrid vs Elche

Sevilla vs Mallorca

Valladolid vs Osasuna

Matchday 22

Saturday, February 18, 2023

Barcelona vs Cadiz

Betis vs Valladolid

Elche vs Espanyol

Mallorca vs Villarreal

Getafe vs Valencia

Osasuna vs Real Madrid

Rayo Vallecano vs Sevilla

Atletico Madrid vs Athletic Club

Real Sociedad vs Celta Vigo

Girona vs Almeria

Matchday 23

Saturday, February 25, 2023

Athletic Club vs Girona

Celta Vigo vs Valladolid

Cadiz vs Rayo Vallecano

Espanyol vs Mallorca

Almeria vs Barcelona

Real Madrid vs Atletico Madrid

Elche vs Betis

Villarreal vs Getafe

Sevilla vs Osasuna

Valencia vs Real Sociedad

Matchday 24

Saturday, March 4, 2023

Atletico Madrid vs Sevilla

Barcelona vs Valencia

Betis vs Real Madrid

Getafe vs Girona

Almeria vs Villarreal

Rayo Vallecano vs Athletic Club

Osasuna vs Celta Vigo

Mallorca vs Elche

Real Sociedad vs Cadiz

Valladolid vs Espanyol

Matchday 25

Saturday, March 11, 2023

Athletic Club vs Barcelona

Celta Vigo vs Rayo Vallecano

Elche vs Valladolid

Mallorca vs Real Sociedad

Cadiz vs Getafe

Girona vs Atletico Madrid

Villarreal vs Betis

Real Madrid vs Espanyol

Valencia vs Osasuna

Sevilla vs Almeria

Matchday 26

Saturday, March 18, 2023

Atletico Madrid vs Valencia

Barcelona vs Real Madrid

Betis vs Mallorca

Getafe vs Sevilla

Osasuna vs Villarreal

Almeria vs Cadiz

Valladolid vs Athletic Club

Espanyol vs Celta Vigo

Real Sociedad vs Elche

Rayo Vallecano vs Girona

Matchday 27

Saturday, April 1, 2023

Athletic Club vs Getafe

Atletico Madrid vs Betis

Mallorca vs Osasuna

Cadiz vs Sevilla

Real Madrid vs Valladolid

Elche vs Barcelona

Girona vs Espanyol

Villarreal vs Rayo Vallecano

Celta Vigo vs Almeria

Matchday 28

Saturday, April 8, 2023

Barcelona vs Girona

Betis vs Cadiz

Real Madrid vs Villarreal

Almeria vs Valencia

Espanyol vs Athletic Club

Rayo Vallecano vs Atletico Madrid

Sevilla vs Celta Vigo

Osasuna vs Elche

Valladolid vs Mallorca

Real Sociedad vs Getafe

Matchday 29

Saturday, April 15, 2023

Athletic Club vs Real Sociedad

Betis vs Espanyol

Celta Vigo vs Mallorca

Cadiz vs Real Madrid

Villarreal vs Valladolid

Getafe vs Barcelona

Girona vs Elche

Rayo Vallecano vs Osasuna

Valencia vs Sevilla

Atletico Madrid vs Almeria

Matchday 30

Saturday, April 22, 2023

Elche vs Valencia

Sevilla vs Villarreal

Almeria vs Athletic Club

Barcelona vs Atletico Madrid

Osasuna vs Betis

Real Madrid vs Celta Vigo

Mallorca vs Getafe

Espanyol vs Cadiz

Real Sociedad vs Rayo Vallecano

Valladolid vs Girona

Matchday 31

Tuesday, April 25, 2023

Athletic Club vs Sevilla

Atletico Madrid vs Mallorca

Betis vs Real Sociedad

Celta Vigo vs Elche

Cadiz vs Osasuna

Valencia vs Valladolid

Girona vs Real Madrid

Rayo Vallecano vs Barcelona

Villarreal vs Espanyol

Getafe vs Almeria

Matchday 32

Saturday, April 29, 2023

Barcelona vs Betis

Elche vs Rayo Vallecano

Cadiz vs Valencia

Espanyol vs Getafe

Osasuna vs Real Sociedad

Mallorca vs Athletic Club

Valldolid vs Atletico Madrid

Villarreal vs Celta Vigo

Real Madrid vs Almeria

Sevilla vs Girona

Matchday 33

Tuesday, May 2, 2023

Athletic Club vs Betis

Atletico Madrid vs Cadiz

Barcelona vs Osasuna

Valencia vs Villarreal

Rayo Vallecano vs Valladolid

Almeria vs Elche

Girona vs Mallorca

Getafe vs Celta Vigo

Sevilla vs Espanyol

Real Sociedad vs Real Madrid

Matchday 34

Saturday, May 13, 2023

Betis vs Rayo Vallecano

Celta Vigo vs Valencia

Villarreal vs Athletic Club

Elche vs Atletico Madrid

Espanyol vs Barcelona

Real Madrid vs Getafe

Mallorca vs Cadiz

Valladolid vs Sevilla

Osasuna vs Almeria

Real Sociedad vs Girona

Matchday 35

Saturday, May 20, 2023

Athletic Club vs Celta Vigo

Atletico Madrid vs Osasuna

Barcelona vs Real Sociedad

Cadiz vs Valladolid

Almeria vs Mallorca

Girona vs Villarreal

Sevilla vs Betis

Getafe vs Elche

Rayo Vallecano vs Espanyol

Valencia vs Real Madrid

Matchday 36

Tuesday, May 23, 2023

Betis vs Getafe

Celta Vigo vs Girona

Elche vs Sevilla

Mallorca vs Valencia

Osasuna vs Athletic Club

Espanyol vs Atletico Madrid

Valladolid vs Barcelona

Villarreal vs Cadiz

Real Madrid vs Rayo Vallecano

Real Sociedad vs Almeria

Matchday 37

Saturday, May 27, 2023

Athletic Club vs Elche

Atletico Madrid vs Real Sociedad

Barcelona vs Mallorca

Getafe vs Osasuna

Cadiz vs Celta Vigo

Rayo Vallecano vs Villarreal

Almeria vs Valladolid

Girona vs Betis

Valencia vs Espanyol

Sevilla vs Real Madrid

Matchday 38

Saturday, June 3, 2023

Betis vs Valencia

Mallorca vs Rayo Vallecano

Real Sociedad vs Sevilla

Real Madrid vs Athletic Club

Villarreal vs Atletico Madrid

Celta Vigo vs Barcelona

Valladolid vs Getafe

Elche vs Cadiz

Espanyol vs Almeria

Osasuna vs Girona

How to watch 2022-23 La Liga season in the US

Most of the La Liga games will be available in the United States to watch on ESPN+ and ESPN Network. However, each game will be different as the most important clubs like Real Madrid and Barcelona have different TV rights deals across the globe.