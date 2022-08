Valencia will face Atletico Madrid for the Matchday 3 of the 2022/2023 La Liga. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

Valencia vs Atletico Madrid: TV Channel, how and where to watch or live stream online 2022/2023 La Liga in your country

In one of the most attractive games of Matchday 3 of La Liga 2022/2023, Atletico Madrid will visit Valencia at the Mestalla Stadium this Monday, August 29. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country.

It will be a duel between two teams that seek to reach the top of the standings and that have had an irregular start in this 2022/2023 La Liga season. The hosts have 3 points as a result of a 1-0 win against Girona in the first game and a 1-0 loss to Athletic Bilbao in the second.

Atletico Madrid's start was quite similar with a victory in their first game 3-0 against Getafe, and then a loss in the second against Villarreal 2-0. Of course, Simeone's team has important goals this season, especially after last season was not all that good.

Valencia vs Atletico Madrid: Kick-Off Time

Valencia will play against Atletico Madrid for the Matchday 3 of the 2022/2023 La Liga this Monday, August 29 at the Mestalla Stadium in Valencia, Spain.

Australia: 6 AM (August 30)

Barbados: 4 PM

Belize: 2 PM

Botswana: 10 PM

Brazil: 5 PM

Burundi: 10 PM

Cameroon: 9 PM

Canada: 4 PM

Eswatini: 10 PM

Ethiopia: 11 PM

France: 10 PM

Gambia: 8 PM

Germany: 10 PM

Ghana: 8 PM

Guyana: 4 PM

India: 1:30 AM (August 30)

Ireland: 9 PM

Italy: 10 PM

Jamaica: 3 PM

Kenya: 11 PM

Lesotho: 10 PM

Liberia: 8 PM

Malawi: 10 PM

Malta: 10 PM

Mauritius: 10 PM

Mexico: 3 PM

Namibia: 10 PM

Netherlands: 10 PM

Nigeria: 9 PM

Pakistan: 1 AM (August 30)

Philippines: 4 AM (August 30)

Portugal: 9 PM

Rwanda: 10 PM

Sierra Leone: 8 PM

Singapore: 4 AM (August 30)

Solomon Islands: 7 AM (August 30)

South Africa: 10 PM

South Sudan: 10 PM

Spain: 10 PM

Sri Lanka: 1:30 AM (August 30)

Sudan: 10 PM

Tanzania: 11 PM

Trinidad and Tobago: 4 PM

Uganda: 11 PM

UK: 9 PM

United States: 4 PM (ET)

Zambia: 9 PM

Zimbabwe: 9 PM

Valencia vs Atletico Madrid: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Botswana: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport MáXimo 1

Brazil: NOW NET and Claro, ESPN4, Star+

Brunei: beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 1 Thailand

Burundi: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Cameroon: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Canada: TSN.ca, TSN App

Ethiopia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

France: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Gambia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Germany: DAZN, DAZN1

Ghana: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 1, DStv Now

India: Voot Select, MTV India

International: bet365

Ireland: LaLigaTV, Premier Player HD, Premier Sports 1

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

Lesotho: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport MáXimo 1

Liberia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Malawi: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Malaysia: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Malaysia

Mauritius: DStv Now, SuperSport MaXimo 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Mexico: Blue to Go Video Everywhere, Sky HD

Namibia: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Netherlands: Ziggo Sport Voetbal, Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nigeria: SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport MaXimo 1, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Pakistan: MTV India

Philippines: beIN Sports 3 Premier League HD, beIN Sports Connect Philippines

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Sierra Leone: SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Singapore: beIN Sports Singapore, StarHub TV+, beIN Sports Connect Singapore

South Africa: SuperSport MaXimo 1, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga, DStv App, SuperSport GOtv LaLiga

South Sudan: beIN SPORTS CONNECT, DStv Now

Spain: Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga 2

Sri Lanka: MTV India

Sudan: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Eswatini: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MaXimo 1, DStv Now

Tanzania: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Uganda: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MaXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

United Kingdom: LaLigaTV, Premier Sports 1, Premier Player HD

USA: ESPN+

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 1, SuperSport GOtv LaLiga