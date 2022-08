Valencia will host Girona for the Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

Valencia will face Girona this Sunday, August 15 at the Mestalla Stadium in what will be Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. In the US, it will be broadcast on FuboTV (free trial).

The Valencia team has just had a not-so-good season. Although they do not always fight for the title, the most common is to see them qualify for an international cup, something that did not happen since they finished in 9th, 11 points behind Villarreal, the last team that obtained a qualification position. This year they hope to reverse that.

Girona comes with a clear objective this season: to maintain the category, the main objective of any team that comes from achieving promotion. Of course, once the season is over and if the results are good, more ambitious goals could be set. However, the most essential thing for them now is to get points so as not to return to the second division.

Valencia vs Girona: Kick-Off Time

Valencia will play against Girona for the Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga this Sunday, August 14 at the Mestalla Stadium, Valencia, Spain.

Australia: 2:30 AM (August 15)

Bahamas: 1:30 PM

Bangladesh: 9:30 PM

Barbados: 1:30 PM

Belize: 11:30 AM

Botswana: 7:30 PM

Brazil: 2:30 PM

Brunei: 1:30 AM

Burundi: 7:30 PM

Cameroon: 6:30 PM

Canada: 1:30 PM

Eswatini: 7:30 PM

Ethiopia: 8:30 PM

Fiji: 5:30 AM (15 August)

France: 7:30 PM

Gambia: 5:30 PM

Germany: 7:30 PM

Ghana: 5:30 PM

Guyana: 1:30 PM

India: 11 PM

Ireland: 6:30 PM

Italy: 7:30 PM

Jamaica: 12:30 PM

Kenya: 8:30 PM

Lesotho: 7:30 PM

Liberia: 5:30 PM

Malawi: 7:30 PM

Malaysia: 1:30 AM (August 15)

Malta: 7:30 PM

Mauritius: 7:30 PM

Mexico: 12:30 PM

Namibia: 7:30 PM

Netherlands: 7:30 PM

New Zealand: 5:30 AM (15 August)

Nigeria: 6:30 PM

Pakistan: 10:30 PM

Papua New Guinea: 3:30 AM (15 August)

Philippines: 1:30 AM (August 15)

Portugal: 6:30 PM

Rwanda: 7:30 PM

Sierra Leone: 5:30 PM

Singapore: 1:30 AM (August 15)

Solomon Islands: 4:30 AM (15 August)

South Africa: 7:30 PM

South Sudan: 7:30 PM

Spain: 7:30 PM

Sri Lanka: 11 PM

Sudan: 7:30 PM

Tanzania: 8:30 PM

Trinidad and Tobago: 1:30 PM

Uganda: 8:30 PM

UK: 6:30 PM

United States: 1:30 PM (ET)

Zambia: 6:30 PM

Zimbabwe: 6:30 PM

Valencia vs Girona: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Bangladesh: T Sports

Botswana: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Brazil: Star+

Brunei: beIN Sports 1 Thailand, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Connect

Burundi: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Cameroon: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Canada: TSN.ca, TSN App

Ethiopia: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

France: Free, beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Gambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Germany: DAZN

Ghana: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

India: Sports18, Sports18 HD, Voot Select

International: bet365

Ireland: Premier Player HD, Premier Sports 1, LaLigaTV

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Lesotho: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now

Liberia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Malawi: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Malaysia: beIN Sports Malaysia, beIN Sports Connect Malaysia

Malta: TSN4 Malta, GO TV Anywhere

Mauritius: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Mexico: Sky HD, Blue to Go Video Everywhere

Namibia: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Netherlands: Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nigeria: SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Philippines: beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 1 HD

Portugal: Eleven Sports 3 Portugal

Rwanda: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Sierra Leone: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Singapore: StarHub TV+, beIN Sports Singapore, beIN Sports Connect Singapore

South Africa: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga, DStv App

South Sudan: beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, TOD, beIN Sports HD 1

Spain: DAZN LaLiga, DAZN

Sudan: TOD, beIN Sports HD 1, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT, SuperSport GOtv LaLiga

Eswatini: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Tanzania: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

United Kingdom: Premier Player HD, LaLiga TV, Premier Sports 1

USA: ESPN Sports+, ESPN+, ESPN Sports

United States: FuboTV (free trial), Minor Outlying Islands, ESPN Sports

Zambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now