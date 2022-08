Almeria will face Real Madrid for the Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga. You can find out here how to watch this game on TV or live stream it free in your country.

Almeria vs Real Madrid: TV Channel, how and where to watch or live stream online 2022/2023 La Liga in your country

Real Madrid, the last La Liga champions, will start their play their second official game of the season when they visit Almeria for the Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country.

The defense of the title obtained last season for Real Madrid begins. The "Merengues" won La Liga 2021/2022 with great authority, in which they were also the champions of the UEFA Champions League. Of course, Ancelotti's team will try to repeat the successes achieved last season.

Almeria has much more modest objectives for this season, taking into account that they come from achieving promotion. Of course, what they will be looking for is to maintain the category this season, and although they had one of the most difficult rivals at the start, they are confident of being able to obtain a good result.

Almeria vs Real Madrid: Kick-Off Time

Almeria will play against Real Madrid for the Matchday 1 of the 2022/2023 La Liga this Sunday, August 14 at the Estadio Mediterraneo, in Almeria, Spain.

Australia: 6 AM (August 15)

Barbados: 4 PM

Belize: 2 PM

Botswana: 10 PM

Brazil: 5 PM

Burundi: 10 PM

Cameroon: 9 PM

Canada: 4 PM

Eswatini: 10 PM

Ethiopia: 11 PM

France: 10 PM

Gambia: 8 PM

Germany: 10 PM

Ghana: 8 PM

Guyana: 4 PM

India: 1:30 AM (August 15)

Ireland: 9 PM

Italy: 10 PM

Jamaica: 3 PM

Kenya: 11 PM

Lesotho: 10 PM

Liberia: 8 PM

Malawi: 10 PM

Malta: 10 PM

Mauritius: 10 PM

Mexico: 3 PM

Namibia: 10 PM

Netherlands: 10 PM

Nigeria: 9 PM

Pakistan: 1 AM (August 15)

Philippines: 4 AM (August 15)

Portugal: 9 PM

Rwanda: 10 PM

Sierra Leone: 8 PM

Singapore: 4 AM (August 15)

Solomon Islands: 7 AM (August 15)

South Africa: 10 PM

South Sudan: 10 PM

Spain: 10 PM

Sri Lanka: 1:30 AM (August 15)

Sudan: 10 PM

Tanzania: 11 PM

Trinidad and Tobago: 4 PM

Uganda: 11 PM

UK: 9 PM

United States: 4 PM (ET)

Zambia: 9 PM

Zimbabwe: 9 PM

Almeria vs Real Madrid: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Bangladesh: MTV India, T Sports

Botswana: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Brazil: Star+

Brunei: beIN Sports Connect, beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports 1 Thailand

Burundi: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA

Cameroon: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3

Canada: TSN App, TSN.ca, TSN2

Ethiopia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA

France: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free

Gambia: SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA

Germany: DAZN1, DAZN

Ghana: DStv Now, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

India: Voot Select, MTV India

International: bet365

Ireland: Premier Player HD, LaLiga TV, Premier Sports 1

Italy: DAZN

Kenya: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Lesotho: SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Liberia: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football

Malawi: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football

Malaysia: beIN Sports Connect Malaysia, beIN Sports Malaysia

Malta: GO TV Anywhere, TSN4 Malta

Mauritius: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, DStv Now

Mexico: Sky HD, Blue to Go Video Everywhere

Namibia: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football

Netherlands: Ziggo Sport 14, Ziggo Sport Select

Nigeria: SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Pakistan: MTV India

Philippines: beIN Sports Connect Philippines, beIN Sports 1 HD

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Rwanda: SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Sierra Leone: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Singapore: StarHub TV+, beIN Sports Connect Singapore, beIN Sports Singapore

South Africa: SuperSport Laliga, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, DStv App, SuperSport MáXimo 3

South Sudan: beIN Sports English, TOD, beIN Sports Premium 1, DStv Now, beIN SPORTS CONNECT

Spain: Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga 2

Sri Lanka: MTV India

Sudan: beIN Sports Premium 1, TOD, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, beIN SPORTS CONNECT, DStv Now, beIN Sports English

Eswatini: SuperSport GOtv Football, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Tanzania: SuperSport GOtv Football, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now

Uganda: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport GOtv Football

United Kingdom: Premier Sports 1, Premier Player HD, LaLigaTV

USA: ESPN+

Zambia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv Football, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Zimbabwe: SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv Football, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now