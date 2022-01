The Australian Open is a tennis tournament that is held in the last two weeks of January, at the beginning of every year. Here, check out the full list of every Australian Open event winner, such as the men's, women's, and doubles champions by year.

The Australian Open is a yearly tennis tournament held in Melbourne, Australia, during the last two weeks of January. It is the first of the four Grand Slam tournaments during the year, taking place before the French Open, Wimbledon, and the US Open. It contains men's and women's singles, men's, women's, and mixed doubles, junior championships, wheelchair, legends, and exhibition events.

The tournament, dubbed "the Happy Slam", began in 1905 as the Australasian Championships, and since then, it has developed to become one of the most important sports events in the Southern Hemisphere. It was originally played on grass courts, but since 1988, three different types of hardcourt surfaces have been used.

With its three principal courts, Rod Laver Arena, John Cain Arena, and the rebuilt Margaret Court Arena, it was also the first Grand Slam event to incorporate inside play during inclement weather or high heat. The 2022 Australian Open will be held in Melbourne Park from January 17 through January 30, 2022. It will be played for a total of 110th time, and the 54th time in the Open Era, and will be the first Grand Slam of the 2022 season.

Australian Open Winners: Men's Singles

Take a look at the Australian Open men's singles champions in the Open era. Novak Djokovic of Serbia is the leader with nine titles.

Year Winner Country 1969 Rod Laver Australia 1970 Arthur Ashe United States 1971 Ken Rosewall Australia 1972 Ken Rosewall Australia 1973 John Newcombe Australia 1974 Jimmy Connors United States 1975 John Newcombe Australia 1976 Mark Edmondson Australia January 1977 Roscoe Tanner United States December 1977 Vitas Gerulaitis United States 1978 Guillermo Vilas Argentina 1979 Guillermo Vilas Argentina 1980 Brian Teacher United States 1981 Johan Kriek South Africa 1982 Johan Kriek United States 1983 Mats Wilander Sweden 1984 Mats Wilander Sweden 1985 Stefan Edberg Sweden 1986 / / 1987 Stefan Edberg Sweden 1988 Mats Wilander Sweden 1989 Ivan Lendl Czechoslovakia 1990 Ivan Lendl Czechoslovakia 1991 Boris Becker Germany 1992 Jim Courier United States 1993 Jim Courier United States 1994 Pete Sampras United States 1995 Andre Agassi United States 1996 Boris Becker Germany 1997 Pete Sampras United States 1998 Petr Korda Czech Republic 1999 Yevgeny Kafelnikov Russia 2000 Andre Agassi United States 2001 Andre Agassi United States 2002 Thomas Johansson Sweden 2003 Andre Agassi United States 2004 Roger Federer Switzerland 2005 Marat Safin Russia 2006 Roger Federer Switzerland 2007 Roger Federer Switzerland 2008 Novak Djokovic Serbia 2009 Rafael Nadal Spain 2010 Roger Federer Switzerland 2011 Novak Djokovic Serbia 2012 Novak Djokovic Serbia 2013 Novak Djokovic Serbia 2014 Stan Wawrinka Switzerland 2015 Novak Djokovic Serbia 2016 Novak Djokovic Serbia 2017 Roger Federer Switzerland 2018 Roger Federer Switzerland 2019 Novak Djokovic Serbia 2020 Novak Djokovic Serbia 2021 Novak Djokovic Serbia

Australian Open Winners: Women's Singles

Take a look at the Australian Open women's singles champions in the Open era. Serena Williams of the US is the leader with seven titles.

Year Winner Country 1969 Margaret Court Australia 1970 Margaret Court Australia 1971 Margaret Court Australia 1972 Virginia Wade Great Britain 1973 Margaret Court Australia 1974 Evonne Goolagong Australia 1975 Evonne Goolagong Australia 1976 Evonne Goolagong Australia January 1977 Kerry Melville Reid Australia December 1977 Evonne Goolagong Australia 1978 Chris O'Neil Australia 1979 Barbara Jordan United States 1980 Hana Mandlikova Czechoslovakia 1981 Martina Navratilova United States 1982 Chris Evert United States 1983 Martina Navratilova United States 1984 Chris Evert United States 1985 Martina Navratilova United States 1986 / / 1987 Hana Mandlikova Czechoslovakia 1988 Steffi Graf Germany 1989 Steffi Graf Germany 1990 Steffi Graf Germany 1991 Monica Seles Yugoslavia 1992 Monica Seles Yugoslavia 1993 Monica Seles Yugoslavia 1994 Steffi Graf Germany 1995 Mary Pierce France 1996 Monica Seles United States 1997 Martina Hingis Switzerland 1998 Martina Hingis Switzerland 1999 Martina Hingis Switzerland 2000 Lindsay Davenport United States 2001 Jennifer Capriati United States 2002 Jennifer Capriati United States 2003 Serena Williams United States 2004 Justine Henin Belgium 2005 Serena Williams United States 2006 Amelie Mauresmo France 2007 Serena Williams United States 2008 Maria Sharapova Russia 2009 Serena Williams United States 2010 Serena Williams United States 2011 Kim Clijsters Belgium 2012 Victoria Azarenka Belarus 2013 Victoria Azarenka Belarus 2014 Li Na China 2015 Serena Williams United States 2016 Angelique Kerber Germany 2017 Serena Williams United States 2018 Caroline Wozniacki Denmark 2019 Naomi Osaka Jaspan 2020 Sofia Kenin United States 2021 Naomi Osaka Japan

Australian Open Winners: Men's Doubles

Take a look at the Australian Open men's doubles champions in the Open era.

Year Winners Country 1969 Rod Laver

Roy Emerson Australia

Australia 1970 Bob Lutz

Stan Smith 1971 John Newcombe

Tony Roche Australia

Australia 1972 Ken Rosewall

Owen Davidson Australia

Australia 1973 John Newcombe

Mal Anderson Australia

Australia 1974 Ross Case

Geoff Masters Australia

Australia 1975 John Alexander

Phil Dent Australia

Australia 1976 John Newcombe

Tony Roche Australia

Australia January 1977 Arthur Ashe

Tony Roche United States

United States December 1977 Ray Ruffels

Allan Stone Australia

Australia 1978 Wojtek Fibak

Kim Warwick Poland

Australia 1979 Peter McNamara

Paul McNamee Australia

Australia 1980 Mark Edmondson

Kim Warwick Australia

Australia 1981 Mark Edmondson

Kim Warwick Australia

Australia 1982 John Alexander

John Fitzgerald Australia

Australia 1983 Mark Edmondson

Paul McNamee Australia

Australia 1984 Mark Edmondson

Sherwood Stewart Australia

United States 1985 Paul Annacone

Christo Van Rensburg United States

South Africa 1986 / / 1987 Stefan Edberg

Anders Jarryd Sweden

Sweden 1988 Rick Leach

Jim Pugh United States

United States 1989 Rick Leach

Jim Pugh United States

United States 1990 Pieter Aldrich

Danie Visser South Africa

South Africa 1991 Scott Davis

David Pate United States

United States 1992 Todd Woodbridge

Mark Woodforde Australia

Australia 1993 Danie Visser

Laurie Warder South Africa

Australia 1994 Jacco Eltingh

Paul Haarhuis Netherlands

Netherlands 1995 Jared Palmer

Richey Reneberg United States

United States 1996 Stefan Edberg

Petr Korda South Africa

Australia 1997 Todd Woodbridge

Mark Woodforde Australia

Australia 1998 Jonas Björkman

Jacco Eltingh Sweden

Netherlands 1999 Jonas Björkman

Patrick Rafter Sweden

Australia 2000 Ellis Ferreira

Rick Leach South Africa

United States 2001 Jonas Björkman

Todd Woodbridge Sweden

Australia 2002 Mark Knowles

Daniel Nestor Bahamas

Canada 2003 Fabrice Santoro

Michael Llodra France

France 2004 Fabrice Santoro

Michael Llodra France

France 2005 Wayne Black

Kevin Ullyett Zimbabwe

Zimbabwe 2006 Bob Bryan

Mike Bryan United States

United States 2007 Bob Bryan

Mike Bryan United States

United States 2008 Jonathan Erlich

Andy Ram Israel

Israel 2009 Bob Bryan

Mike Bryan United States

United States 2010 Bob Bryan

Mike Bryan United States

United States 2011 Bob Bryan

Mike Bryan United States

United States 2012 Leander Paes

Radek Stepanek India

Czech Republic 2013 Bob Bryan

Mike Bryan United States

United States 2014 Lukasz Kubot

Robert Lindstedt Poland

Sweden 2015 Simone Bolelli

Fabio Fognini Italy

Italy 2016 Jamie Murray

Bruno Soares Great Britain

Brazil 2017 Henri Kontinen

John Peers Finland

Australia 2018 Oliver Marach

Mate Pavic Austria

Croatia 2019 Pierre-Hugues Herbert

Nicolas Mahut France

France 2020 Rajeev Ram

Joe Salisbury United States

Great Britain 2021 Filip Polasek

Ivan Dodig Slovakia

Croatia

Australian Open Winners: Women's Doubles

Take a look at the Australian Open women's doubles champions in the Open era.

Year Winners Country 1969 Margaret Court

Judy Tegart-Dalton Australia

Australia 1970 Margaret Court

Judy Tegart-Dalton Australia

Australia 1971 Evonne Goolagong

Margaret Court Australia

Australia 1972 Kerry Harris

Helen Gourlay Australia

Australia 1973 Margaret Court

Virginia Wade Australia

Great Britain 1974 Evonne Goolagong

Peggy Michel Australia

United States 1975 Evonne Goolagong

Peggy Michel Australia

Australia 1976 Evonne Goolagong

Helen Gourlay Australia

Australia January 1977 Dianne Fromholtz

Helen Gourlay Australia

Australia December 1977 Evonne Goolagong

Helen Gourlay Australia

Australia 1978 Betsy Nagelsen

Renata Tomanova United States

Czechoslovakia 1979 Judy Connor Chaloner

Diane Evers Brown New Zealand

Australia 1980 Martina Navratilova

Betsy Nagelsen United States

Czechoslovakia 1981 Kathy Jordan

Anne Smith United States

United States 1982 Martina Navratilova

Pam Shriver United States

United States 1983 Martina Navratilova

Pam Shriver United States

United States 1984 Martina Navratilova

Pam Shriver United States

United States 1985 Martina Navratilova

Pam Shriver United States

United States 1986 / / 1987 Martina Navratilova

Pam Shriver United States

United States 1988 Martina Navratilova

Pam Shriver United States

United States 1989 Martina Navratilova

Pam Shriver United States

United States 1990 Jana Novotna

Helena Sukova Czechoslovakia

Czechoslovakia 1991 Patty Fendick

Mary Joe Fernandez United States

United States 1992 Arantxa Sanchez Vicario

Helena Sukova Spain

Spain 1993 Gigi Fernandez

Natalia Zvereva United States

Belarus 1994 Gigi Fernandez

Natalia Zvereva United States

Belarus 1995 Jana Novotna

Arantxa Sanchez Vicario Czech Republic

Spain 1996 Chanda Rubin

Arantxa Sanchez Vicario United States

Spain 1997 Martina Hingis

Natalia Zvereva Switzerland

Belarus 1998 Martina Hingis

Mirjana Lucic Switzerland

Croatia 1999 Martina Hingis

Anna Kournikova Switzerland

Russia 2000 Lisa Raymond

Rennae Stubbs United States

Australia 2001 Serena Williams

Venus Williams United States

United States 2002 Martina Hingis

Anna Kournikova Switzerland

Russia 2003 Serena Williams

Venus Williams United States

United States 2004 Virginia Ruano Pascual

Paola Suarez Spain

Argentina 2005 Svetlana Kuznetsova

Alicia Molik Russia

Australia 2006 Yan Zi

Zheng Jie China

China 2007 Cara Black

Liezel Huber Zimbabwe

South Africa 2008 Alona Bondarenko

Kateryna Bondarenko Ukraine

Ukraine 2009 Serena Williams

Venus Williams United States

United States 2010 Serena Williams

Venus Williams United States

United States 2011 Gisela Dulko

Flavia Pennetta Argentina

Italy 2012 Svetlana Kuznetsova

Vera Zvonareva Russia

Russia 2013 Sara Errani

Roberta Vinci Italy

Italy 2014 Sara Errani

Roberta Vinci Italy

Italy 2015 Bethanie Mattek-Sands

Lucie Safarova United States

Czech Republic 2016 Martina Hingis

Sania Mirza Switzerland

India 2017 Bethanie Mattek-Sands

Lucie Safarova United States

Czech Republic 2018 Tímea Babos

Kristina Mladenovic Hungary

France 2019 Samantha Stosur

Zhang Shuai Australia

China 2020 Kristina Mladenovic

Tímea Babos Hungary

France 2021 Elise Mertens

Aryna Sabalenka Belgium

Belarus

Australian Open Winners: Mixed Doubles

Take a look at the Australian Open mixed doubles champions in the Open era.

Year Winners Country 1969 Margaret Smith Court

Marty Riessen

and

Ann Haydon-Jones

Fred Stolle - Title shared Australia

United States and Great Britain

Australia 1971-1986 / / 1987 Zina Garrison

Sherwood Stewart United States

United States 1988 Jana Novotna

Jim Pugh Czechoslovakia

United States 1989 Jana Novotna

Jim Pugh Czechoslovakia

United States 1990 Natasha Zvereva

Jim Pugh Soviet Union

United States 1991 Jo Durie

Jeremy Bates Great Britain

Great Britain 1992 Nicole Provis

Mark Woodforde Australia

Australia 1993 Arantxa Sanchez Vicario

Todd Woodbridge Spain

Australia 1994 Larisa Neiland

Andrei Olhovskiy Latvia

Russia 1995 Natasha Zvereva

Rick Leach Belarus

United States 1996 Larisa Neiland

Mark Woodforde Latvia

United States 1997 Manon Bollegraf

Rick Leach Netherlands

United States 1998 Venus Williams

Justin Gimelstob United States

United States 1999 Mariaan de Swardt

David Adams South Africa

South Africa 2000 Rennae Stubbs

Jared Palmer Australia

United States 2001 Corina Morariu

Ellis Ferreira United States

South Africa 2002 Daniela Hantuchova

Kevin Ullyett Serbia and Montenegro

Zimbabwe 2003 Martina Navratilova

Leander Paes United States

India 2004 Elena Bovina

Nenad Zimonjic Russia

Serbia and Montenegro 2005 Samantha Stosur

Scott Draper Australia

Australia 2006 Martina Hingis

Mahesh Bhupathi Switzerland

India 2007 Elena Likhovtseva

Daniel Nestor Russia

Canada 2008 Tiantian Sun

Nenad Zimonjic China

Serbia 2009 Sania Mirza

Mahesh Bhupathi India

India 2010 Cara Black

Leander Paes Zimbabwe

India 2011 Katarina Srebotnik

Daniel Nestor Slovenia

Canada 2012 Bethanie Mattek-Sands

Horia Tecau United States

Romania 2013 Jarmila Gajdošova

Matthew Ebden Australia

Australia 2014 Kristina Mladenovic

Daniel Nestor France

Canada 2015 Martina Hingis

Leander Paes Switzerland

India 2016 Elena Vesnina

Bruno Soares Russia

Brazil 2017 Abigail Spears

Juan Sebastian Cabal United States

Colombia 2018 Gabriela Dabrowski

Mate Pavic Canada

Croatia 2019 Barbora Krejcikova

Rajeev Ram Czech Republic

United States 2020 Barbora Krejcikova

Nikola Mektic Czech Republic

Croatia 2021 Barbora Krejcikova

Rajeev Ram Czech Republic

United States