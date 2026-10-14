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Europa League

Alineaciones de Benfica y Celtic por la Europa League: formaciones probables

Benfica y Celtic se enfrentan este jueves 15 de octubre en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Benfica vs. Celtic, Europa League
Benfica vs. Celtic, Europa League

Se viene Benfica vs. Celtic este jueves 15 de octubre en el Estadio do Sport Lisboa e Benfica desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Europa League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Benfica y Celtic

Benfica viene de ganarle 2-0 a Milan.

Celtic viene de caer 1-3 ante Ferencvaros.

Las alineaciones de Benfica y Celtic

Benfica (4-2-3-1): Samuel Soares, Tomás Araújo, Clement Lenglet, Samuel Dahl, Alexander Bah, João Palhinha, Fredrik Aursnes, Gianluca Prestianni, Georgiy Sudakov, Dodi Lukebakio, Vangelis Pavlidis. DT: Marco Silva.

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Celtic (4-2-3-1): Viljami Sinisalo, Kieran Tierney, Liam Scales, Dane Murray, Colby Donovan, Benjamin Nygren, Mika Baur, Callum McGregor, Kasper Waarst Hogh, Sebastian Tounekti, Haissem Hassan. DT: Martin O’Neil.

Suplentes de Benfica: Jhon Duran, Andreas Schjelderup, Souffian El Karouani, Alessandro Circati, Daniel Banjaqui, Anatoliy Trubin, Manu Silva, Leandro Barreiro, Rafa Silva, Claudio Echeverri, Anísio Cabral.

Suplentes de Celtic: Camilo Duran, Jordan Lotomba, Auston Trusty, Luke McCowan, Oliver Sorensen, Alex Oxlade-Chamberlain, Sam Johnstone, Ross Doohan, James Forrest.

La previa de Benfica y Celtic: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 15 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Estadio do Sport Lisboa e Benfica
  • Historial: 6 cruces — Benfica ganó 3, Celtic ganó 2 y empataron 1
  • Último antecedente: 20/11/2012: Benfica 2-1 Celtic
  • Próximo partido de Benfica: vs. Omonia, jueves 22 de octubre
  • Próximo partido de Celtic: vs. Celta, jueves 22 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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