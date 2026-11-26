Olympiacos recibe a Milan este jueves 26 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Karaiskakis Stadium. Olympiacos viene de empatar 0-0 con Rennes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Milan viene de caer 0-2 ante Ferencvaros y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Olympiacos y Milan
Olympiacos (4-2-3-1): Stefan Ortega, Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, David Carmo, Onyemaechi Bruno, Remo Freuler, Gustavo Sa, Paschalis Toufakis, Gelson Martins, Armando Gonzalez, Konstantinos Fortounis. DT: Imanol Alguacil.
Milan (4-4-1-1): Mike Maignan, Mario Gila, Koni De Winter, Sankhoun Diawara, Pervis Estupinan, Omari Hutchinson, Ardon Jashari, Adrien Rabiot, Yunus Musah, Alphadjo Cisse, Goncalo Ramos. DT: Ruben Amorim.
Bajas y ausentes de Olympiacos y Milan
Olympiacos:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Milan:
- Ruben Loftus-Cheek (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Samuel Chukwueze (lesión en el muslo; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Pietro Terracciano (ausencia)
- Matteo Gabbia (lesión; vuelve a principios de enero de 2027)
- Alexis Saelemaekers (lesión de tobillo; vuelve a mediados de enero de 2027)
- Nirash Perera (ausencia; vuelve en 2 fechas)
La previa de Olympiacos y Milan: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 26 de noviembre
- Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
- Estadio: Karaiskakis Stadium
- Historial: 3 cruces — Olympiacos ganó 2, Milan ganó 1 y empataron 0
- Último antecedente: 13/12/2018: Olympiacos 3-1 Milan
- Próximo partido de Olympiacos: vs. NK Celje, jueves 10 de diciembre
- Próximo partido de Milan: vs. Sunderland, jueves 10 de diciembre